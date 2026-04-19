Leandro Paredes le metió su primer gol a River y fue la figura del Superclásico

Sin tantas intervenciones pero con aportes determinantes, a Leandro Paredes le alcanzó con un poco de su talento para ser la figura del Superclásico ante River en el que Boca ganó 1 a 0 en el Monumental.

En un primer tiempo parejo y deslucido, el capitán tuvo la precisión para ponerle dos pelotas de gol a Miguel Merentiel. La primera se fue afuera y la segunda derivó en el penal por mano de Rivero.

Como no podía ser de otra manera, el volante campeón del mundo se hizo cargo del remate y lo ejecutó de gran manera en lo que fue el primer gol de su carrera ante River.

«Uno siempre tiene la ilusión de jugar este tipo de partidos, por suerte me tocaron resultados positivos de local y visitante», expresó Paredes en referencia al que también ganaron en noviembre del año pasado en la Bombonera.

"EL FESTEJO NO FUE PENSADO" ⚽



La FELICIDAD de Leandro Paredes después de su gol en el Superclásico para que BOCA le gane a River. #LPFxTNTSports



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«Supimos sufrir cuando tuvimos que sufrir y supimos contragolpear cuando debíamos. Quizás no pudimos hacer el juego que veníamos haciendo pero lo importante es que se ganó», analizó el capitán.

«Sabía que si había un penal lo pateaba yo, estaba muy tranquilo, con mucha confianza. Me salió festejar de esa manera, no estaba pensado«, aseguró sobre el gol.

«Soy consciente de que estamos en crecimiento, venimos de menor a mayor, vamos por el buen camino y confiamos en el cuerpo técnico», concluyó el mediocampista.