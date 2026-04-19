River y Boca empatan 0 a 0 en el Superclásico en el Monumental

River y Boca se enfrentan en el Monumental. (Foto: Pedro Lázaro Fernández - Clarín Fotos)

En una nueva edición del Superclásico en el Monumental, River y Boca empatan 0 a 0. Los dos presentan formaciones titulares sin mayores sorpresas.

Los dos salieron con los equipos que se especulaban en la previa. El once del Xeneize salía de memoria y en el Millonario quedaba la duda de quién iba a reemplazar a Fausto Vera.

El Chacho Coudet se la jugó y el juvenil Juan Cruz Meza acompa a Aníbal Moreno en el mediocampo. Además, Kendry Páez le ganó la pulseada a Ian Subiabre. Lo llamativo es que el colombiano Kevin Castaño quedó fuera de la convocatoria.

En Boca estaba todo claro y Claudio Úbeda puso los mismos que le ganaron a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores con Leandro Brey de titular en el arco tras la grave lesión de Agustín Marchesín.

Formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.