Liga Confluencia: graves incidentes y partido suspendido en Fernández Oro

Ayer comenzaron los cruces de octavos de final del Clausura 2022 en la Liga Deportiva Confluencia. Mientras Deportivo Roca superó 2-1 a Academia Pillmatún en el estadio Luis Maiolino, el otro duelo adelantado no pudo terminar por incidentes.

En esta instancia los cruces son directos a un solo partido y, en caso de igualdad, se define por penales. Los equipos de Roca adelantaron sus respectivos encuentros porque están jugando el Regional Amateur, también en la instancia de octavos de final, y el domingo el Norte será local de Independiente de Neuquén y el Depo hará lo propio contra Rincón.

En el cotejo válido por la Liga, el Naranja se impuso a Pillmatún por 2 a 1 con los tantos de Lucas Astete y Joaquín Bonfiglio. Fue el segundo turno del día.

En el primer cotejo, Fernández Oro y Argentinos del Norte igualaban 1 a 1 cuando el árbitro decidió suspender el encuentro. Iban 46 minutos del segundo tiempo y un jugador visitante fue agredido a piedrazos por la hinchada rival.

Se trata de Rodrigo Lezama, quien luego de los hechos fue hospitalizado pero afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

En diálogo con Río Negro afirmó que fue «una tristeza enorme lo que paso anoche».

Según relató el futbolista del Norte, «cobran penal para nosotros y se arma un disturbio. Echan al arquero de Fernández Oro y a un compañero nuestro».

Luego el jugador de Fernández Oro salió corriendo al banco suplente para buscar al rival. «Un profe se mete para separar y le pega. Interviene la policía y también los agrede», agregó Lezama.

«En ese momento, mi compañero patea el penal y mete el gol. Mientras festejábamos, empiezan a llover piedras desde la tribuna de Fernández Oro donde tres piedrazos me pegan en la cabeza y me dejan en un estado de inconciencia, desmayado», explicó.

El jugador del Norte fue retirado en camilla. Foto: Inforo

El juez decidió suspender el encuentro a la luz de los hechos pero eso no fue todo. Lezama explicó que «esperamos alrededor de una hora la ambulancia porque no había en la cancha. Había pocos efectivos policiales (4 o 5) y cuando llegó la doctora me dijo que me tenía que llevar al hospital por el tipo de golpe que había recibido. Estaba mareado y me quería hacer estudios».

Afortunadamente, Lezama se encuentra en buenas condiciones pese a la agresión grave que sufrió durante el partido. «Solo fue un golpe fuerte que me dejó mareado y ahora tengo que hacer reposo y tomar medicamentos», añadió.

Se espera la resolución del tribunal de disciplina de la Liga, pero es evidente que Oro tiene todas las de perder después de haber hecho una gran campaña en la fase regular.

«No recibí llamada de ningún dirigente de Fernández Oro», señaló Rodrigo Lezama. Otro hecho bochornoso que ensucia otra vez a la Liga Confluencia.