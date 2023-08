Habló Lionel Messi: «Ir a París no era algo que yo deseaba»

Lionel Messi es un jugador de pocas palabras, por lo general La Pulga habla adentro de la cancha, pero dos días antes de la gran final de la Leagues Cup del Inter Miami ante Nashville brindó una conferencia de prensa en la que remarcó su alegría por llegar al fútbol de los Estados Unidos, recordó su triunfo en el Mundial de Qatar y habló sobre su vida en Paris.

Inter Miami, con Messi como capitán, irá en busca de su primer título oficial, el próximo sábado a partir de las 22 como visitante. Sería un hito para el fútbol norteamericano, por lo que el capitán de la Selección Argentina se hizo cargo del momento y tomó la palabra.

La Pulga enfrentó a la prensa y brindó una conferencia de 20 minutos en la que habló de todo. Repasá las frases más importantes que dejó Lionel Messi.

«Vine a jugar y a hacer lo que más disfruto», dijo Messi

– «Llegué con mucha ilusión a Miami, con las ganas de seguir ganando y obteniendo resultados como lo hice a lo largo de mi carrera deportiva. Ahora tener una final es muy lindo. Nos preparamos para esto, porque creo que somos capaces de poder hacerlo y estamos muy felices de lograr el primer objetivo de clasificar a la Concachampions del año que viene y ahora vamos en busca del titulo», aseguró.

– «Mi decisión de venir a Miami pasó por muchas cosas. Lo pensamos y decidimos con mi mujer, pero los chicos también formaron parte de la decisión. No pienso en ser embajador del futbol en Estados Unidos, yo vine a jugar y a hacer lo que hago de toda la vida. Elegí este lugar para estar feliz y estoy contento no solo por la decisión sino por lo deportivo».

– «El recibimiento de la gente que fue extraordinario, no solo en Miami sino en Estados Unidos en general. Estoy agradecido y feliz de seguir disfrutando de jugar al fútbol y de hacerlo con alegría».

«Mi premio más grande fue el Mundial», aseguró Messi

– «A lo largo de mi carrera ya lo dije muchas veces. El de Mejor Jugador es uno de los premios más lindos a nivel individual, pero nunca le di importancia. Para mi siempre fueron más importantes los colectivos. Tengo la suerte de haber conseguido todo en mi carrera y, sin dudas, mi premio mas grande fue el Mundial».

– «Ahora estoy disfrutando de mi momento, no pienso en ser el mejor jugador. Tengo la suerte de haber coneguido todos mis objetivos y ahora tengo nuevos con este club para intentar ayudar al club a conseguir titulos y, en lo personal, seguir ganando más campeonatos».

Messi y la posibilidad de ser campeón con Inter Miami

– «Fue un cambio grande el de pasar a ser un equipo referente. Ganar títulos ayuda muchísimo y sería impresionante ganar mi primer titulo con Inter Miami. Nos tocó jugar muchos partidos de local y el estadio siempre estuvo lleno, es un club joven y de poder conseguir nuestro primer campeonato sería hermoso para todos».

– «Desde que empezó la competición sabíamos que era arrancar con algo desde cero. Porque llegó un DT nuevo y también varios jugadores. Por suerte nos adaptamos muy bien, gracias a los compañeros que ya estaban. Sabíamos que era una gran posibilidad para cambiar las cosas po como venian los últimos resultados y era una linda oportunidad».

– «Nos pusimos objetivos difíciles pero para los que estábamos preparados. Jugamos contra equipos mexicanos, que tienen una liga competitiva con grandes jugadores. Estados Unidos ya viene demostrando que tiene un gran nivel y que le puede jugar de igual a igual a Mexico. Ahora no podemos quedarnos con lo que hicimos».

«Ir a París no era algo que yo deseaba», aseguró Lionel

– «Adaptarme fue mucho más facil de lo que pensábamos. El traslado de Barcelona a París fue muy complicado y acá fue totalmente diferente. Ir a Francia no era algo que yo deseaba y encima fue algo de un día para otro. Tuve que acostumbrarme a un lugar muy diferente al que yo habia estado toda mi vida. Eso sí se hizo dificil, pero acá es todo lo contrario».

Messi, la adaptación a Miami y el cariño de la gente en Estados Unidos

– «Desde el principio estoy muy bien. El recibimiento que me hicieron fue algo impresionante, es una ciudad de muchos latinos y eso hace que sea más fácil todo. El latino todo el tiempo te muestra cariño y cercanía. Eso es lo más importante y lo más sano para acomodarme, para también disfrutar de lo que hago».

– «Todavía me estoy terminando de acomodar. Hace apenas un mes y medio que estamos en Miami y todavía no tenemos ni la casa donde vamos a vivir definitivamente. Pero fue muy fácil, porque estaba convencido y la gente me lo hizo muy facil. Tanto en el club como la afición o la gente que encuentro todos los días en la calle hace que puede vivir el día tranquilo y con mucha felicidad.

– «Yo venia de un mes y medio de vacaciones, al principio me costaron un poco los entrenamientos y los partidos. Hace mucho calor, hay mucha humedad y a veces se nota, pero me fui adaptando y me siento muy cómodo aunque uno nunca se termina de adaptar a este clima»