Lionel Messi llegó a Miami y avisó: «voy a dar el máximo por mi nuevo club»

«Estoy preparado y con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio», aseguró Lionel Messi en la previa a su arribo a Miami donde en las próximas horas firmará el contrato que lo vinculará con el Inter para encarar la temporada de la MLS.

Messi se refirió a su llegada al fútbol de los Estados Unidos en una entrevista que le brindo a la periodista Sofía Martínez, para el programa Llave a la eternidad que se dará a conocer de manera completa este martes a la noche por la TV Pública. Además, recordó las claves que llevaron a la Argentina a ser campeona del Mundo en Qatar 2022.

«Mi mentalidad y mi cabeza no van a cambiar y voy a intentar, donde me toque estar, dar el máximo para mí y para mi nuevo club, seguir rindiendo al máximo nivel», explicó luego de haber transitado casi toda su carrera con el Barcelona y tras el paso frustrado por la Ligue 1 con el PSG.

Al ser consultado sobre su futuro en el Inter, Messi respondió en nombre de su familia y remarcó: «Estamos felices de la decisión que tomamos».

Messi, siendo Messi… "En Argentina fui muy criticado pero veía que había una generación de chicos que me defendía a muerte. Quería dejarles algo a ellos y agradecerles por ese cariño"



✨ ESTRENO Martes a las 22:30 @leomessi mano a mano con @sofimmartinez en… pic.twitter.com/JjOZNnXtO8 — Televisión Pública (@TV_Publica) July 11, 2023

Por otra parte, también hizo referencia a lo que significa su nombre y su historia para los jóvenes del país: «Sentía con los chicos en general, pero sobre todo en Argentina, donde yo pasé situaciones difíciles y fui muy criticado, que había una generación que me defendía a muerte y se peleaba con mucha gente por defenderme».

«Eso para mí es una hermosura. Dejarle algo a ellos. Les agradezco por todo ese cariño, peleas que tuvieron que pasar por mí, que una gran parte de esos chicos en algún momento las tuvo que pasar, fue una satisfacción más grande también por ellos el haber conseguido la Copa del Mundo para todo el país», agregó.

Al intentar explicar por qué Argentina se quedó con el Mundial, el capitán enfatizó en la fortaleza del equipo: «Es un grupo muy unido, muy fuerte, que ante las adversidades respondió con grandeza. Era una prueba difícil para nosotros después del partido con Arabia porque veníamos de 35 o 36 sin perder y no sabíamos cómo podíamos reaccionar a un momento difícil porque por suerte no lo habíamos tenido hasta ese momento».

🇦🇷La 10 siempre a Leo… Un capitán no solo es quien levanta la copa, es también quien se convierte en un líder en el vestuario.



✨ ESTRENO Martes a las 22:30 @leomessi mano a mano con @sofimmartinez en https://t.co/fnEKkuaLFH



🗝 #LlaveALaEternidad pic.twitter.com/nHMox5uW39 — Televisión Pública (@TV_Publica) July 11, 2023

Además, comentó que la conquista de la Copa América en Brasil fue un antes y un después para la Selección: «Tuvimos un crecimiento enorme a nivel de juego, sobre todo después de la obtención de la Copa América el equipo jugaba muy bien. Tenía muy claro lo que tenía que hacer en cada momento y eso es lo más fuerte, saber cada uno lo que tiene que hacer en cada momento del partido es fundamental para manejar los partidos como nosotros pretendemos. Estar confiados y seguros de lo que había que hacer en cada momento nos hizo fuertes como equipo y como grupo».

Para finalizar, agregó: «Había muchos chicos que jugaban su primer Mundial. Antes decía que el partido contra Arabia era muy difícil por eso. No es fácil jugar el primer partido de un Mundial, quieras o no la ansiedad o los nervios aparecen por lo que significa. Pero este grupo demostró que no le importaba nada, que era muy fuerte, quedó demostrado».

La entrevista completa a Lionel Messi se podrá ver esta noche, a partir de las 22.30, por la TV Pública en el programa Llave a la Eternidad que conduce Sofía Martínez.