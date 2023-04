Lionel Messi se aleja del PSG y recibió una exorbitante oferta de un equipo árabe

La partida de Lionel Messi del París Saint Germain en junio, cuando se termina su contrato con el elenco francés, es ahora «mucho más probable, pero no segura», admitió este martes una fuente próxima al club. Mientras tanto, un club de Arabia Saudita le habría hecho una increíble oferta.

«La dinámica ha cambiado completamente en el PSG, que empuja menos para renovarle y la actitud de los aficionados ha cambiado completamente la situación», agregaron.

En los dos últimos partidos de Ligue 1 del equipo parisino en el Parque de los Príncipes, justo después de la dolorosa eliminación en octavos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich, una parte de la hinchada del PSG silbó cada vez que se lo nombraba por los parlantes del estadio.

Estos dos partidos, además, fueron derrotas del PSG (ante Rennes y Lyon) y Messi, que cumple 36 años en junio, apenas dio muestras de su genio.

La actitud de los aficionados parisinos, que consideran a Messi uno de los grandes responsables del nuevo fiasco europeo, contrasta con su triunfal regreso de la Copa del Mundo en Qatar, donde levantó el trofeo que llevaba buscando toda su carrera.

Todo parecía orientado hacia una prolongación del contrato de Messi en la entidad francesa, pero Barcelona se metió en la discusión y ahora apunta a volver a tener al crack argentino.

Mientras tanto, el Al-Hilal de Arabia Saudita ya anunció no va a ahorrar dinero para convertir su sueño en realidad por el argentino. En concreto, mediante una multimillonaria propuesta de 400 millones de euros al año buscan tener al siete veces ganador del Balón de Oro. Ahora queda todo en la decisión de Lionel Messi.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.



◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.



◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.



◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV