La primera estación de River en la Libertadores es en la altura de La Paz: formaciones, hora y tevé

River comenzará hoy su camino en la Copa Libertadores en la altura de La Paz contra The Strongest, por el Grupo D del máximo torneo del fútbol sudamericano.

El partido se disputará desde las 19 (Fox Sports/Star+) en el estadio Hernando Siles, ubicado a 3.625 metros sobre el nivel del mar, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.



El Millo, líder de la Liga Profesional, se presentará en el torneo continental por primera vez con Martín Demichelis como entrenador, luego del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo.

Con el Muñeco, River pasó la fase de grupos en las ocho participaciones que tuvo; conquistó las ediciones 2015 y 2018; y también fue finalista en 2019.



La nueva etapa de Demichelis comenzó con buenas sensaciones ya que solo perdió dos partidos y lleva cinco triunfos en fila con un rendimiento en crecimiento.

El desafío de la altura será una prueba de riesgo para River en el inicio de la competencia, en una zona que completan Fluminense y Sporting Cristal.



El cuerpo técnico decidió que el plantel llegue a La Paz tres horas antes del inicio del partido, para disminuir los efectos de la altura. La delegación partió ayer hacia Santa Cruz de la Sierra y allí se quedará hasta hoy después del almuerzo.



La idea de Demichelis es mantener la base del equipo que viene en levantada pero ya avisó que hará cambios y que jugarán los que mejor se adapten a la altura.

Después de la última práctica, el DT sufrió la baja de uruguayo Nicolás de la Cruz, quien debió ser reemplazado en la victoria del viernes pasado ante Unión (1-0) por una molestia en la rodilla.



The Strongest recibirá a River luego de casi un mes sin competencia oficial ya que el torneo boliviano se frenó unos días antes del receso por la fecha FIFA.

River, que no gana en Bolivia desde hace 53 años, y The Strongest se enfrentaron por última vez en la fase de grupos de la edición de 2016 con un empate 1-1 en La Paz y una goleada 6-0 a favor del Millo en Núñez.

Probables formaciones

The Strongest: Guillermo Viscarra; Adrián Jusino y Carlos Roca; Jaime Arrascaita, Luciano Ursino, Álvaro Quiroga y Jeyson Chura; Michael Ortega; y Enrique Triverio. DT: Ismael Rescalvo.

River: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro; Agustín Palavecino, Ignacio Fernández, José Paradela; y Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.

Arbitro Jesús Valenzuela (Venezuela)

Estadio Hernando Siles (La Paz)

Hora 19 (Fox Sports/Star+)

Argentinos debuta en casa ante Independiente del Valle

Argentinos Juniors debutará hoy desde las 19 (ESPN/Star+) en el estadio Diego A. Maradona por la Copa Libertadores de América recibiendo a Independiente del Valle de Ecuador.

El Bicho de La Paternal lleva cinco partidos sin derrotas en el ámbito local con dos empates y tres victorias, la última con goleada por 3-0 frente a Godoy Cruz por la novena fecha de la Liga Profesional, en la que se ubica en la séptima posición con 14 puntos, a siete del líder River (21).

El entrenador Gabriel Milito realizaría dos modificaciones respecto del once inicial que alineó en el triunfo como local ante el Tomba: Franco Moyano ingresará por el uruguayo Fabricio Domínguez en la zona del mediocampo; y el delantero paraguayo Gabriel Ávalos, autor de un gol ante los mendocinos, ocupará el lugar de Gastón Verón.

Independiente del Valle, por su parte, viene con todo el prestigio de ser el último campeón de la Copa Sudamericana, mientras que en el inicio de la presente temporada también logró la Supercopa Ecuador y la Recopa Sudamericana, nada menos que ante Flamengo de Brasil, el actual campeón de América.