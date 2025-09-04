SUSCRIBITE
Lionel Messi y una noche especial en Argentina: «Tener el cariño de mi gente es lo que siempre soñé»

Lionel Messi disputó su último partido por los puntos en suelo argentino y metió dos goles en el triunfo 3 a 0 ante Venezuela por Eliminatorias.

Redacción

Por Redacción

La emoción de Lionel Messi en su último partido en Argentina por los puntos. (Foto: AFP)

Lionel Messi jugó su último partido de Eliminatorias en Argentina con la Selección y vivió una noche especial. El capitán metió dos goles en el 3-0 ante Venezuela y el público le rindió pleitesía.

El «10» se emocionó en el calentamiento previo, tuvo a toda su familia en el palco y entró a la cancha con sus tres hijos. Como frutilla del postre, metió un doblete y la fiesta fue completa.

«Se me pasan muchas cosas, muchas emociones, sabiendo que era el último acá por los puntos. Viví muchas cosas acá, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar acá, más después de ganar. Hace muchos años que venimos disfrutando, estoy muy feliz», destacó Messi luego del partido.

«Tener el cariño acá con mi gente es lo que siempre soñé. Durante muchos años se hablaron muchas cosas pero me quedo con todo lo bueno que hicimos con este grupo. Después de mucho intentarlo pudimos consagrarnos«, comentó emocionado.

Sobre su despedida y la posibilidad de retirarse después del Mundial del año que viene, aseguró: «Por edad no creo que llegue a otro Mundial más. Voy día a día, está claro que era el último por los puntos acá, iremos viendo, como me voy sintiendo después. No es algo que esté esperando pero el tiempo va pasando, ya son muchos años».

Dos golazos para el recuerdo

En el 1-0 en el primer tiempo, Leandro Paredes inventó un pase genial de tres dedos para Julián Álvarez. El delantero fue generoso y se la dejó al «10» que venía a la carrera. La definición fue con un toque sutil por arriba del arquero.

En el complemento, después del 2-0 de Lautaro Martínez, lo liquidó con el 3-0 en otra gran jugada colectiva. Rodrigo De Paul filtró un pase profundo para Thiago Almada que, al igual que Julián, buscó al capitán para que defina de zurda por el medio.


Temas

Eliminatorias

Lionel Messi

Selección Argentina

