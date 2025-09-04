Lionel Messi y una noche especial en Argentina: «Tener el cariño de mi gente es lo que siempre soñé»

La emoción de Lionel Messi en su último partido en Argentina por los puntos. (Foto: AFP)

Lionel Messi jugó su último partido de Eliminatorias en Argentina con la Selección y vivió una noche especial. El capitán metió dos goles en el 3-0 ante Venezuela y el público le rindió pleitesía.

El «10» se emocionó en el calentamiento previo, tuvo a toda su familia en el palco y entró a la cancha con sus tres hijos. Como frutilla del postre, metió un doblete y la fiesta fue completa.

«Se me pasan muchas cosas, muchas emociones, sabiendo que era el último acá por los puntos. Viví muchas cosas acá, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar acá, más después de ganar. Hace muchos años que venimos disfrutando, estoy muy feliz», destacó Messi luego del partido.

Lionel Messi, sobre su retiro de la #SelecciónArgentina: "NO ES ALGO QUE ME GUSTE, QUE QUIERA Y QUE ESTÉ ESPERANDO. PERO VA PASANDO EL TIEMPO, YA SON MUCHOS AÑOS".

«Tener el cariño acá con mi gente es lo que siempre soñé. Durante muchos años se hablaron muchas cosas pero me quedo con todo lo bueno que hicimos con este grupo. Después de mucho intentarlo pudimos consagrarnos«, comentó emocionado.

Sobre su despedida y la posibilidad de retirarse después del Mundial del año que viene, aseguró: «Por edad no creo que llegue a otro Mundial más. Voy día a día, está claro que era el último por los puntos acá, iremos viendo, como me voy sintiendo después. No es algo que esté esperando pero el tiempo va pasando, ya son muchos años».

Messi, de la "ILUSIÓN" por le Mundial 2026 a la contundente afirmación sobre el partido con Venezuela: "ESTÁ CLARO QUE HOY FUE EL ÚLTIMO POR LOS PUNTOS ACÁ".





Dos golazos para el recuerdo

En el 1-0 en el primer tiempo, Leandro Paredes inventó un pase genial de tres dedos para Julián Álvarez. El delantero fue generoso y se la dejó al «10» que venía a la carrera. La definición fue con un toque sutil por arriba del arquero.

¡GOOOOOOL DE ARGENTINA, GOL DEL CAPITÁN!



En su noche especial, Messi abrió el marcador ante #Venezuela en el Monumental.

En el complemento, después del 2-0 de Lautaro Martínez, lo liquidó con el 3-0 en otra gran jugada colectiva. Rodrigo De Paul filtró un pase profundo para Thiago Almada que, al igual que Julián, buscó al capitán para que defina de zurda por el medio.