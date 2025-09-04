Messi y dos golazos para el recuerdo en su gran noche: 3-0 ante Venezuela y fiesta completa
Lionel Messi metió un golazo para el 1 a 0 ante Venezuela en su último partido de Eliminatorias con la Selección en el país. Leandro Paredes y Julián Álvarez se destacaron en la jugada.
En su gran noche, Lionel Messi metió dos golazos para el recuerdo en el 3 a 0 contra Venezuela. Es un partido especial para el capitán ya que es su último encuentro con la Selección en Argentina por Eliminatorias.
En el 1-0 en el primer tiempo, Leandro Paredes inventó un pase genial de tres dedos para Julián Álvarez. El delantero fue generoso y se la dejó al «10» que venía a la carrera.
Messi definió con un toque sutil por arriba del arquero y desató el festejo en el Monumental. Este fue su primer tanto en 2025 con la Albiceleste.
¡GOOOOOOL DE ARGENTINA, GOL DEL CAPITÁN!— TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025
En su noche especial, Messi abrió el marcador ante #Venezuela en el Monumental. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/KU75YlnK7K
De esta manera, el capitán lleva 20 años consecutivos convirtiendo al menos un gol. Sus dos primeros festejos fueron en 2006 y su mejor temporada fue 2022 con 18 (7 en el Mundial de Qatar).
En el complemento, después del 2-0 de Lautaro Martínez, lo liquidó con el 3-0 en otra gran jugada colectiva. Rodrigo De Paul filtró un pase profundo para Thiago Almada que, al igual que Julián, buscó al «10» para que defina de zurda.
¡DOBLETE DE LEO Y PALIZA DE LA SELECCIÓN!— TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025
A los 80', el Capitán puso el 3-0 ante #Venezuela. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/f6AOMNgH1X
En total lleva 114 goles en 194 partidos con la Selección Argentina. Es el máximo anotador histórico y duplica al segundo que es Gabriel Batistuta con 56.
La emoción de Messi en la previa
🥹💔 Vos, yo y todos estamos con el corazón roto viendo este video. pic.twitter.com/TAmLddHY5m— TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2025
Comentarios