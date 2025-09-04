Messi y dos golazos para el recuerdo en su gran noche: 3-0 ante Venezuela y fiesta completa

La definición de Messi en el 1-0 ante Venezuela. (Foto: Fotobaires)

En su gran noche, Lionel Messi metió dos golazos para el recuerdo en el 3 a 0 contra Venezuela. Es un partido especial para el capitán ya que es su último encuentro con la Selección en Argentina por Eliminatorias.

En el 1-0 en el primer tiempo, Leandro Paredes inventó un pase genial de tres dedos para Julián Álvarez. El delantero fue generoso y se la dejó al «10» que venía a la carrera.

Messi definió con un toque sutil por arriba del arquero y desató el festejo en el Monumental. Este fue su primer tanto en 2025 con la Albiceleste.

¡GOOOOOOL DE ARGENTINA, GOL DEL CAPITÁN!



En su noche especial, Messi abrió el marcador ante #Venezuela en el Monumental. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/KU75YlnK7K — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025

De esta manera, el capitán lleva 20 años consecutivos convirtiendo al menos un gol. Sus dos primeros festejos fueron en 2006 y su mejor temporada fue 2022 con 18 (7 en el Mundial de Qatar).

En el complemento, después del 2-0 de Lautaro Martínez, lo liquidó con el 3-0 en otra gran jugada colectiva. Rodrigo De Paul filtró un pase profundo para Thiago Almada que, al igual que Julián, buscó al «10» para que defina de zurda.

¡DOBLETE DE LEO Y PALIZA DE LA SELECCIÓN!



A los 80', el Capitán puso el 3-0 ante #Venezuela. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/f6AOMNgH1X — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025

En total lleva 114 goles en 194 partidos con la Selección Argentina. Es el máximo anotador histórico y duplica al segundo que es Gabriel Batistuta con 56.

La emoción de Messi en la previa