En vivo | la Selección Argentina recibe a Venezuela en el último partido de Lionel Messi en el país

Esta noche, la Selección Argentina recibe a Venezuela en la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas desde las 20.30 en el Monumental. Este encuentro contará con el condimento extra de que podría ser el último encuentro de Lionel Messi en suelo argentino.

El combinado nacional ya está clasificado al Mundial 2026 y marcha primero en el certamen con 35 unidades. Mientras que la Vinotinto llega necesitada de sumar para empezar a asegurarse el pase a su primera Copa del Mundo.

Venezuela se ubica en séptima posición con 18 unidades y en este momento estaría entrando en repechaje. Por su parte, Bolivia es su escolta más cercano con 17 puntos y esta noche se medirá con Colombia.

Con respecto a la formación, la principal sorpresa es la inclusión de Franco Mastantuono desde el arranque. El ex River le ganó la pulseada a Nico Paz y va por primera vez de titular en la Selección.

La formación de la Selección Argentina ante Venezuela por Eliminatorias

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono, Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni. Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

La formación de Venezuela contra la Selección Argentina por las Eliminatorias

Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu, Miguel Navarro; José Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo; Josef Martínez y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.