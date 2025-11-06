Mundial Sub 17: Argentina venció a Túnez y se clasificó a los 16avos de final

La Albiceleste se llevó un duro partido frente al seleccionado africano y suma puntaje ideal en el Mundial Sub 17. Los detalles.

Mundial Sub 17: Argentina venció a Túnez y se clasificó a la siguiente ronda

La Selección Argentina derrotó a Túnez por 1-0 por la 2° fecha del Mundial Sub 17. Los dirigidos por Diego Placente se llevaron los tres puntos ante un durísimo rival y se aseguraron un lugar en los 16avos de final de Qatar 2025.

Desde el comienzo, las condiciones las impuso Argentina. Las primeras aproximaciones llegaron desde los pies de Güner, de De Martis y un cabezazo de Satas. La más clara de los primeros 45 minutos fue de Thomas de Martis. El delantero de Lanús recibió una pelota profunda y ante la salida del arquero la punteó y la pelota se estrelló en el travesaño.

A partir de ahí, la albiceleste se animó e hizo figura al «1» de Túnez. Remates de Esquivel, de Martis y Gómez Mattar fueron desactivados de muy buena manera por Slim Bouaskar. Argentina ya merecía el primero pero la primera parte terminó sin goles.

El gol albiceleste llegó desde el banco

Ya en el complemento, Túnez arrancó mejor y con un cabezazo de Slema puso en alerta a la defensa argentina. Unos minutos más tarde, Jose Castelau se hizo gigante y salvó con todo su cuerpo el fuerte disparo de Fedi Tayechi. Fue la más clara de los africanos en el partido.

Solo dos minutos más tarde, Argentina encontró mal parado a Túnez y lo aprovechó al máximo. Facundo Jainikoski manejó de excelente forma el contraataque albiceleste y definió abajo cruzado con un fuerte derechazo, que fue apenas desviado por el arquero pero que terminó siendo el único gol del partido. El atacante convirtió su segundo gol en este Mundial, tras anotar ante Bélgica en el debut.

Después de abrir el marcador, la Selección se tiró unos metros atrás y apostó a jugar de contra. Túnez no tuvo claras. Es más, Jainikoski estuvo muy cerca del doblete con un potente remate que reventó el travesaño.

El árbitro marcó el final del partido y sentenció la clasificación argentina a los 16avos de final. Con la victoria, Argentina lidera el grupo D con 6 unidades y Túnez se ubica segundo con 3 puntos. En el otro partido de la zona, Bélgica golea a Fiyi (7-0 al momento de la publicación).

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina?

La Selección Argentina cerrará la fase de grupos del Mundial Sub 17 el próximo domingo frente a Fiyi. La albiceleste se medirá con el conjunto oceánico a partir de las 9:30.

Con la victoria frente a Túnez, el equipo de Placente tiene prácticamente asegurado el primer puesto del grupo, ya que se medirá contra el rival más débil que recibió 12 goles en dos partidos, y con un punto ya se asegura el primer lugar.