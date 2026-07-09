Lionel Scaloni y las razones para no cambiar el equipo el sábado contra Suiza

La Selección Argentina enfrentará este sábado a Suiza en Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026 y Lionel Scaloni analiza los posibles cambios en el equipo titular.

Más allá del sufrimiento que significó la épica remontada ante Egipto en octavos de final, el entrenador considera que el equipo no hizo un mal partido y lo vio mejor que en los 16avos frente a Cabo Verde.

Por esa razón, la intención del DT es repetir a la mayoría de los titulares y no descarta salir con el mismo once que utilizó el último martes.

«No es el partido que más me hizo sufrir, porque el partido siempre estuvo. Argentina tuvo situaciones, creó. Uno sufre cuando no hay herramientas. El otro día con Cabo Verde, con las expectativas que iba a ser fácil, fue más duro. La sensación es que en algún momento íbamos a tener una y se podía dar vuelta. Cuando uno ve al equipo bien, está confiado. La prueba del otro día fue de carácter, pero el otro día no estuvimos así, jugamos un fútbol diferente”, analizó el entrenador.

"LAS SENSACIONES ES QUE EN ALGÚN MOMENTO ÍBAMOS A TENER ALGUNA" 💬🇦🇷



Lionel Scaloni y el momento adverso que vivió Argentina ante Egipto. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup #SeHablaAsíDSPORTS pic.twitter.com/uqcjpOzGtQ — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Con este balance, tiene lógica que no considere tocar demasiado al equipo. Las dudas posibles son las habituales del ciclo Scaloni: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Molina tuvo un nivel discreto y Montiel, más allá de un par de imprecisiones, se colgó la medalla de asistir a Messi en el 2-2.

En la delantera, Julián subió su rendimiento respecto a los encuentros anteriores pero Lautaro tuvo un gran ingreso y fue determinante. Lo mejor de ambos se vio con los dos juntos en cancha pero es difícil que salgan así de entrada.

Leandro Paredes fue figura en el mediocampo y está claro que seguirá. Scaloni también decidiría mantener a Enzo, Alexis y De Paul, con la posibilidad de que alguno pueda ser reemplazado por Nico González. El único tocado era Cuti Romero pero solo se trató de un calambre y será de la partida.

Otro indicio de que no hará grandes modificaciones es que el equipo no hizo un ensayo formal de fútbol en la última práctica. El técnico confía en sus soldados de siempre y ellos se lo han retribuido.