Se confirmó el árbitro para el Argentina – Suiza de cuartos de final del Mundial 2026

El portugués Joao Pinheiro será el árbitro de Argentina - Suiza.

La FIFA confirmó hoy quién será el árbitro y los asistentes para el partido entre la Selección Argentina y Suiza del sábado en Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026.

El juez principal será el portugués Joao Pinheiro. Estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesús y Luciano Maia. Completan el equipo como 4° y 5° los canadienses Drew Fischer y Micheal Barwegen.

Pinheiro, de 38 años, es árbitro internacional desde el 2016. Ya dirigió a Suiza en este Mundial en la goleada 4 a 1 a Bosnia en la fase de grupos.

(Foto: AP)

El otro encuentro en el que participó fue Canadá – Sudáfrica en 16avos de final con tirunfo para los norteamericanos por 1 a 0.

Este año tuvo una polémica actuación en la semifinal de vuelta de la Champions League entre Bayern Múnich y PSG. Los alemanes protestaron por dos manos de Nuno Mendes y Joao Neves.

EL ÁRBITRO DE ARGENTINA-SUIZA: el portugués Joao Pinheiro es recordado por estos dos polémicas de la vuelta de semifinales de #Champions entre PSG y Bayern Munich. Las manos de Nuno Mendes y Joao Neves que reclamó el equipo alemán.



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El portugués nunca dirigió a la la Selección Argentina mayor pero sí lo hizo en las categorías Sub 17 y Sub 20 con un saldo de dos victorias y una derrota.

El equipo nacional se medirá con Suiza este sábado a las 22 en Kansas City por los cuartos de final. Ya jugó en ese estadio en su debut ante Argelia (3-0).