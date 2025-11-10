Los cambios en la lista de la Selección Argentina: varias bajas y caras nuevas

La Selección Argentina ya se reunió en España para empezar su semana de entrenamientos rumbo al amistoso del viernes con Angola. La lista inicial de convocados de Lionel Scaloni sufrió varias modificaciones.

El primero que confirmó su baja fue Enzo Fernández, por una molestia en la rodilla. «Hace cuatro meses vengo con un edema óseo que creo que empeoró en las últimas semanas», detalló el volante de Chelsea.

Luego, se sumaron los tres citados del Atlético Madrid: Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone. Se debe a que no llegaron a cumplir con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla, obligatoria para ingresar a Angola.

Antes de que se conociera la lista, quedó fuera de consideración Dibu Martínez. El arquero llegó con lo justo a la convocatoria anterior y, al ser un solo partido, Scaloni optó por darle lugar a Gerónimo Rulli y a Walter Benítez.

Ante las numerosas bajas, el entrenador sumó nombres a la nómina. Fueron citados el defensor del Union Saint-Gilloise de Bélgica, Kevin Mac Allister y el volante del Aston Villa, Emiliano Buendía. Para el hermano de Alexis, es su primera convocatoria.

También será parte de los entrenamientos Lisandro Martínez. Será como parte del último tramo de su recuperación física luego de la rotura de ligamentos que sufrió en febrero, por lo que no estará disponible para jugar.

Argentina visitará Angola el viernes a las 13 horas en el último amistoso del año. El plantel entrenará en España hasta el jueves y de ahí viajará a Luanda, la capital del país africano.