Messi volvió al Camp Nou y emocionó a los hinchas del Barcelona: «Inmensamente feliz»

Lionel Messi volvió a Barcelona, visitó el nuevo Camp Nou y lo hinchas del club catalán estallaron de emoción. Verlo otra vez con la camiseta Culé parece imposible, pero el propio futbolista largó un sugerente: “Ojalá algún día pueda regresar”. El astro argentino no pisaba ese césped desde su salida en 2021.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, escribió Messi junto a una serie de fotos y videos en los que se lo ve recorriendo el estadio remodelado, tanto por fuera como dentro del campo de juego.

La Pulga en el que fue el patio de su casa.

De Barcelona a Alicante para unirse a la Selección Argentina

El regreso del capitán argentino al estadio blaugrana se dio en la previa de su viaje a Alicante, donde se unirá a la Selección para la próxima fecha FIFA. Su mensaje coincidió con las palabras recientes de Joan Laporta, presidente del club, quien había expresado su deseo de inaugurar el estadio con un homenaje a Leo una vez finalizadas las obras. “Dependerá de que él quiera”, dijo el dirigente.

A más de cuatro años de su salida, la relación entre Messi y el club catalán parece reencontrar un punto de acercamiento. El 10 dejó el Barça en agosto de 2021, tras no poder renovar su vínculo por los problemas económicos que atravesaba la institución. Su mensaje reavivó la ilusión de los hinchas del Culé, que sueñan con verlo volver al Camp Nou, aunque sea para un partido despedida.

Messi difícilmente vuelva a ponerse la camiseta de Barcelona en un encuentro oficial porque renovó su contrato con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028. Es cierto que el calendario permite algún traspaso, aunque sea por un período corto, pero esa alternativa, hoy, asoma como imposible.