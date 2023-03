Los campeones del Mundo del ’78 y ’86 le respondieron a Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul, campeón del Mundo en Qatar 2022, es uno de los jugadores de la Selección Argentina que más polémica genera por lo que hace y dice fuera del campo de juego. Si bien su lugar en la Scaloneta y su importancia en el título conseguido en Medio Oriente es innegable, muchas veces queda expuesto por sus declaraciones.

Eso es lo que sucedió en las últimas horas, luego de brindarle una entrevista exclusiva al periodista Gastón Edul de TyC Sports. El «Motorcito» de la Albiceleste tuvo un largo diálogo en donde aseguró: «Que me perdonen, pero ésta es la mejor Selección. No lo digo desde el ego, incluso hubo mejores jugadores pero como equipo le ganamos a todos los campeones«.

«Le ganamos al campeón de América (Brasil), al de Europa (Italia) y al del Mundo (Francia). Además, terminamos la Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia y en Perú y rompimos el récord de partidos invictos», detalló el mediocampista.

«Yo lo siento así y no quiero que se enoje nadie porque la Argentina tiene una historia sumamente importante y rica», agregó De Paul.

Rodrigo De Paul no anduvo con vueltas y aseguró que la Scaloneta se posiciona en lo más alto de la historia argentina. pic.twitter.com/dxMqChJ3At — TyC Sports (@TyCSports) February 28, 2023

Sus dichos se viralizaron de inmediato y las respuestas por parte de los integrantes de las otras selecciones argentinas que se consagraron a nivel mundial no se hicieron esperar. Daniel Bertoni, campeón en 1978, y Pablo Pedro Pasculli, campeón en 1986, tomaron la lanza y salieron al cruce del actual volante del Atlético Madrid.

«Los equipos del 78 y el 86 fueron dos grandes selecciones con grandes jugadores. Con De Paul no quiero polemizar, lo conozco de chico. Para mí no es una polémica ni una discusión y no me duele para nada lo que dijo porque para mí la del 78 y el 86 fueron dos grandes selecciones con grandes jugadores», declaró Bertoni.

«Lo invito a De Paul a ver el Mundial 86 y nuestra selección que fue campeona invicta. Esta selección perdió con Arabia Saudita, que no nos había ganado nunca», disparó Pasculli, campeón en México junto a Diego Maradona.

Luego, fundamentó su postura y sacó chapa del título en condición de invicto del 86: «No creo que sea la mejor Selección de la historia. Hubo selecciones muy buenas. La del 78 que hacía divertir mucho a la gente«.

Para finalizar, agregó: «Dice que esta selección no tenía los mejores jugadores, pero piensa que fue la mejor de la historia. ¿Cómo es eso? Dice que hubo otras selecciones con mejores jugadores, pero no son las mejores de la historia. Entonces le falta el respeto a sus compañeros, al decir que no eran los mejores. Nosotros fuimos los mejores en el 86, pero De Paul a ese Mundial no lo vió. No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar al fútbol y ni había nacido. La verdad lo invitaría a ver el Mundial del 86 y nuestra Selección».

Bertoni opinó: «Cada uno tiene su opinión pero las selecciones rivales de aquella época eran fuertísimas en su mayoría», continuó sobre los equipos que tuvo que enfrentar el seleccionado «albiceleste» en los mundiales de Argentina 1978 y México 1986.

«Cuando De Paul dice que le ganaron a Italia, esta Selección italiana es una de las peores que vi porque hace cuatro mundiales que no figura: en dos quedó eliminada en primera ronda y en otras dos ni clasificó el mundial», subrayó Bertoni.

«En referencia a Brasil, tampoco es el Brasil que jugábamos nosotros con grandes figuras, pero cada uno tiene sus ideas y son respetables», siguió uno de los grandes ídolos de la historia de Independiente.