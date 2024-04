Zambrano reveló detalles de su pelea con Benedetto en Boca: «Me pidió disculpas llorando»

Carlos Zambrano volvió a hablar del hecho violento que marcó su paso por Boca, la pelea con Darío Benedetto en el Cilindro de Avellaneda durante el entretiempo del partido entre el Xeneize y Racing. Este lunes, el zaguero peruano volvió a recordar la situación y reveló detalles inéditos de aquel enfrentamiento.

«Él estaba adelante mío, tirando mierda. Yo le decía: ‘Deja de decir huevadas, siempre la misma mierda contigo. Si vas a decir algo, dilo en el camerino. No adelante de la gente, donde todas las cámaras te están viendo’. Siempre le tira mierda a la defensa, estábamos jugando contra Racing», comentó el defensor central en diálogo con el podcast Enfocados.

El golpe que recibió Zambrano en su cara.

Y agregó que «en el túnel inflable, él seguía hablando huevadas y yo atrás refutándole todo. Ya estaba todo caliente, nos hablábamos con palabras muy altas. Y ahí volteó y me dio uno de arranque. Yo quiero reaccionar, pero los compañeros se metieron a separar».

Sobre la pelea, comentó que “fue la primera vez que perdí. Si me pegás, yo voy para adelante. No tengo problema, pero fue a traición. Se equivocó, lo reconoció en su momento, pero yo me quedé con la espina».

Y reveló que «esa huevada se resuelve ahí calentito, yo quería resolverlo ahí. Pero entró al camerino y me pidió disculpas llorando. Se equivocó y toda la gente sabía que se había equivocado”.

Sobre su salida del Xeneize, Zambrano apuntó contra el club y sostuvo que «gané cinco títulos en tres años. Y ahorita pregunta cuántos hay, desde que me fui Boca no ganó ninguno. Las estadísticas…». Sin embargo, Boca se coronó dos meses después de su salida al vencer 3-0 a Patronato en la Supercopa Argentina. En ese encuentro, los tres tantos fueron convertidos por Darío Benedetto.