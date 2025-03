Lucas Blondel, contundente tras su convocatoria en la Selección de Suiza: ¿Se va de Boca?

El viernes pasado, Lucas Blondel tuvo su debut oficial con la Selección de Suiza en un amistoso ante Irlanda del Norte. El lateral de Boca habló tras el encuentro con la prensa y adelantó que su sueño es jugar en Europa.

«Siempre lo he pensado, siempre ha estado en el fondo de mi mente. Siempre he querido jugar algún día en Europa, eso está claro, pero ya tengo 28 años y sé que no será necesariamente fácil«, comentó el defensor del Xeneize. Aunque no le cerró las puertas a una posible salida en un futuro: «Estoy abierto. Pero hoy estoy en Boca Juniors«.

El lateral surgido de Atlético Rafaela era seguido por el cuerpo técnico del combinado europeo a principios del año pasado, aunque sufrió un esguince de rodilla y ruptura ligamentaria en el duelo ante San Lorenzo por Copa de la Liga en abril, por lo que su convocatoria tuvo que ser postergada.

Recién a principios de 2025 volvió a sumar minutos para agarrar ritmo y se asentó como titular tras la eliminación del Xeneize ante Alianza Lima por Copa Libertadores.

Luego de varios partidos consecutivos, el entrenador suizo volvió a tenerlo en cuenta y decidió citarlo para los amistosos contra Irlanda del Norte y Luxemburgo. Este próximo martes disputará su segundo encuentro y tiene grandes chances de ser titular.

El vínculo de Lucas Blondel con Suiza

Blondel pudo ser convocado por Suiza ya que su padre, Jean-Yves, nació allí y representó al país como tenista. A los 18 años, durante un viaje a la Argentina para disputar un torneo, formó pareja con Mariana Borlle, la madre de Lucas, quien practicaba el deporte en el Buenos Aires Lawn tennis Club.

El 14 de septiembre de 1996, en Rafaela, nació el primero de los dos hijos de la pareja. Años más tarde tuvieron a Cloé, la hermana del futbolista del Xeneize.

En este contexto, y al saber que no tendría chances claras en la Selección Argentina, Blondel eligió la naturalización y se pudo sumar a la selección suiza.