Xavi se irá de Barcelona y hay tres nombres con chances de sucederlo

La dirección deportiva del Barcelona comenzó en las últimas horas la búsqueda del entrenador que reemplazará a Xavi a final de la temporada, luego de su anuncio de salida a partir del 30 de junio y entre los candidatos figuran el italiano Roberto de Zerbi, que dirige al Brighton de Inglaterra, y el español Mikel Arteta, del Arsenal, según publica el diario Marca.

«A nivel deportivo, el club no puede fallar en su elección después de que este año, salvo monumental sorpresa, vaya a acabar en blanco. Laporta se la juega en esta elección para los dos últimos años que le quedan de mandato», apunta el periódico.

Roberto de Zerbi pisa fuerte para el banco culé.

Uno «gusta mucho», el otro es del staff de Pep

De Zerbi «es un técnico que gusta mucho y reúne el perfil que se busca para dirigir al primer equipo». El italiano mantiene al Brighton en la séptima posición y cuenta con contrato en vigor hasta 2026, con la posibilidad de renovar por otra temporada y fijar una cláusula de rescisión de 20 millones de euros.

Arteta, de gran campaña en Arsenal, tiene chances.

Su nombre no es la única opción ya que Mikel Arteta también es candidato por su actualidad en Arsenal y por haberse formado como técnico en el staff de Pep Guardiola y contar con pasado de jugador en La Masía.

La tercera opción está en casa

En caso de que ninguno de los dos pudiera llegar, como tercera opción aparece Rafa Márquez, ex jugador del club y actual DT de la filial, quien ya manifestó su deseo de tener una oportunidad.

Rafa está en la filial y también se anota.

Tras el anuncio de Xavi, el mexicano avisó que estaba preparado para el desafío. «Es parte del proceso. Llegará si me tiene que tocar. Quién no querría ser entrenador del Barça. Seguiré preparándome, es apenas mi segunda temporada como técnico. La directiva tendrá tiempo para pensarlo bien de aquí al final de Liga. Una oportunidad así no le puedes decir que no«, contestó.