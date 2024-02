Malestar en Deportivo Rincón por el operativo de seguridad en Río Cuarto

Decenas de colectivos y combis viajaron desde Rincón de los Sauces a Río Cuarto para apoyar al Deportivo Rincón en la final por el ascenso al Federal A con Colón de San Justo. Para su sorpresa, los hinchas no recibieron el trato esperado al llegar a la ciudad cordobesa.l

Por cuestiones de seguridad, todo el público de Rincón fue apartado al autódromo para que no se cruce con la gente del equipo santafesino.

Esto hizo que durante varias horas, hasta trasladarse a la cancha de Estudiantes para el partido, los hinchas debieran estar en un lugar sin baños habilitados ni locales que vendan comidas o bebidas.

Otro obstáculo fue la lluvia en Río Cuarto que no fue de ayuda. El autódromo está a más de 15 kilómetros del estadio donde se jugará la final a partir de las 18 horas.

«Nos trajeron a un lugar donde no hay nada, ni sanitarios ni un lugar para comer. La organización malísima, esto no puede suceder. Vinieron familias a vivir una fiesta, no a estar en el medio del campo como delincuentes«, manifestó Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados y uno de los fundadores del club.

En 2021, la cancha de Estudiantes recibió el partido de cuartos de final del Federal A entre Cipolletti y Chaco For Ever, en el que hubo incidentes entre las hinchas en las cercanías del estadio. Ese antecedente llevó a que se extremen las medidas de seguridad para hoy.

Tanto Rincón como Colón de San Justo tendrán unas 2.000 personas cada uno en las tribunas. El ganador del encuentro ascenderá directamente al Federal A.