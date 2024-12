Maravilla Martínez reveló de qué club es hincha: «Recibí ofertas y dije que no»

Racing se prepara para arrancar la pretemporada luego de lo que fue un fin de año con cambios. La asunción de Diego Millito en la presidencia generó rumores de salidas y en las últimas horas, Adrián Maravilla Martínez se refirió a las negociaciones que mantiene para extender su vínculo.

El goleador de la Academia fue invitado a la mesa de Mirtha Legrand y se refirió a las negociaciones de su continuidad. Aunque aseguró que todavía no se reunió con el actual presidente. Además, confesó el club por el que simpatiza con su familia.

«Hasta ahora me llamó (Sebastián) Saja, me tiene que llamar (Diego) Milito y ver…», reveló el artillero del elenco campeón de la Copa Sudamericana.

Antes de ganar las elecciones, Milito anunció que el exarquero sería su director deportivo, por lo que es quien se encarga de manejar las relaciones con el plantel de Gustavo Costas. Además de Maravilla, también estaban intentando extender el vínculo con Juanfer Quintero y Roger Martínez, aunque finalmente se marchará el delantero.

Además, se conoció que la Comisión Directiva rechazó una oferta de América de Cali, y el delantero pidió un aumento de sueldo, pero en Racing saben que no pueden igualar los números. Todavía están lejos de llegar a un acuerdo.

«En lo personal, yo estoy pensando en que el fútbol un día se va a terminar. Disfruto el proceso, pero el tiempo pasa. Este es un trabajo que te obliga a estar mucho tiempo lejos de tu familia, perderte fechas… Yo lo tengo claro: si estuviera bien económicamente, quizás no jugaría más«, sostuvo el goleador.

Maravilla Martínez reveló de qué club es hincha

Por otra parte, Martínez confesó el club por el que simpatiza. «Mi familia es toda de River. Yo también, pero no soy fanático», sostuvo.

Además, confesó que hay un club en el que nunca jugaría por su pasado en Instituto. «Eso es algo que respeté toda mi carrera, no puedo jugar en el rival del club que me dio de comer. Recibí ofertas para pasarme a Talleres y dije que no«, concluyó.