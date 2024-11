Marotta fulminó a la FIFA por la ausencia de Lautaro Martínez en el The Best: «Merece más respeto»

Marotta, presidente del Inter, lamentó la no nominación de Lautaro Martínez a los Premios The Best.

La FIFA reveló la nómina de candidatos a los Premios The Best, y solo un argentino fue incluido entre los candidatos a ser el mejor jugador del mundo: Lionel Messi. En este contexto, Giuseppe Marotta, presidente y director ejecutivo del Inter de Italia, demostró su descontento por la no inclusión de Lautaro Martínez.

«Es sorprendente y decepcionante que Lautaro Martínez no haya sido considerado entre los candidatos a Mejor Jugador de la FIFA después de una temporada excepcional. Sus extraordinarias actuaciones contribuyeron a llevar al Inter a un hito histórico y a la Selección Argentina a la victoria en la Copa América. En ambas competiciones también fue el máximo goleador del torneo. Lautaro merece más respeto y mayor reconocimiento«, sentenció Beppe en una entrevista con ANSA.

«Esta exclusión parece ignorar no sólo los números y los éxitos, sino también el impacto que tuvo en los partidos decisivos. Esta es una señal negativa, los jugadores que destacan de forma tan significativa deberían ser recompensados. Esperamos que en el futuro se dé el reconocimiento adecuado a quienes, como Lautaro, siguen brillando en el campo», completó.

Lautaro Martínez, nominado a mejor delantero

A pesar que el Toro no fue incluido entre los candidatos a ser el mejor jugador del mundo en los premios The Best, sí entró en la lista de los nominados a ser el mejor delantero e ingresar en el once ideal. Está junto a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el argentino Germán Cano, entre otros.

El Martínez, que fue campeón, goleador y MVP de la Serie A con Inter, también fue el máximo artillero de la Copa América de Estados Unidos 2024 que ganó la Selección Argentina, con gol en la final contra Colombia incluido.

Todos los argentinos nominados en los premios The Best

Además de Lionel Messi para mejor jugador del mundo y Leo, junto a Lautaro Martínez y Germán Cano para delanteros, también hay otros argentinos entre los nominados a los premios The Best. Como mediocampistas, se destacan Luciano Acosta de Cincinnati y Thiago Almada de Botafogo. Para los defensores está Nicolás Otamendi y como arquero está Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Además, Lionel Scaloni es candidato a mejor entrenador.

Con información de TyC Sports