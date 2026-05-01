Manuel Adorni planea retomar las conferencias tras su paso por el Congreso: cuándo será

Manuel Adorni cumplió con la presentación del informe de gestión. El pasado 29 de abril arribó al Congreso y se enfrentó a las más de dos mil preguntas de la oposición, las cuales no todas se basaron en la gestiones del Gobierno ya que el jefe de Gabinete también tiene un frente abierto desde que se puso en duda cómo obtuvo su patrimonio y cómo solventó algunos viajes privados.

Atravesada esta situación, el jefe de ministros se mostró más revitalizado y, según trascendió, ya se puso a evaluar su regreso a las conferencias de prensas que se suspendieron desde la única que vez que habló, el pasado 25 de marzo.

Cuándo planea retomar las conferencias Manuel Adorni

Fuentes oficiales anticiparon al sitio Infobae que Adorni planea retomar las conferencias la próxima semana. En concreto, el presidente Javier Milei habría aprobado la fecha del lunes 4 de mayo próximo.

«Manuel (Adorni) cree que comunicar es importante, pero además quiere darle la bienvenida a los acreditados», comentaron desde su entorno. Lo cierto es que el funcionario, desde que estalló la polémica, tuvo en mente la idea de retomar las ruedas de prensa. Sin embargo la administración se debatía si hacerlo antes o después de la sesión del pasado miércoles.

En este sentido, desde la jefatura del Gabinete argumentaron: «El informe fue bisagra. La fecha prevista para volver a las conferencias era después del 29 de abril. Cumplimos».

Manuel Adorni se comprometió a reactivar la comunicación del Gobierno y, según anticipan en el oficialismo, la línea discursiva que tiene preparada para hacer frente a las inquietudes de los periodistas, será similar a la expuesta en el Congreso.

El hermetismo en la comunicaciones del Ejecutivo prevalece desde el 25 de marzo, en aquel entonces el funcionario brindó la última declaración a la prensa acreditada con asistencia comunicacional del asesor presidencial, Santiago Caputo, en la que ensayó un intento de explicación respecto a su situación patrimonial. Su declaración fue breve y evitó detalles del tema alegando que había una causa abierta, tras esto eligió el silencio y participar de múltiples actividades junto al presidente o junto a la secretaria presidencial, Karina Milei, que no le soltó la mano nunca.

En el oficialismo consideran que ya es momento de que Adorni vuelva a la escena y pueda recuperar el perfil que lo llevó a ser el elegido de los hermanos Milei. Es «la cara de la gestión», aseguraron.

Con información de Infobae