La participación de las audiencias: del correo y los avisos a la comunidad lectora

Prácticamente desde su fundación en 1912, diario “Río Negro” ha tenido una intensa participación de sus lectores, aunque las nuevas tecnologías aportan en la actualidad nuevas herramientas de interacción que pueden llevar el acercamiento a otro nivel e implican nuevos desafíos.

Se planteó no solo como fuente de información sino como un foro de debate de los problemas provinciales, regionales y a nivel nacional. Así, los avisos, comunicaciones, cartas de lectores, columnas y comentarios han servido para evaluar el impacto de su trabajo periodístico y promovido el intercambio de opiniones.

Las cartas de lectores se mantienen en la edición impresa. Allí, comentan hechos de actualidad, elogian y critican coberturas, expresas emociones, añaden detalles e incluso han aportado información que luego se transforman en notas. También profesionales y protagonistas de la vida política, académica, sindical o social envían regularmente columnas que, en la medida de las posibilidades, son publicadas en su sección de Opiniones, en convivencia con los columnistas propios del diario .

La irrupción de Internet, el portal digital y la presencia de “Río Negro” en redes sociales con contenido multimedia han multiplicado las vías de expresión, además de posibilitar interacciones valiosas tanto con periodistas como con otros usuarios de la plataforma.

El gran desafío es transformar la participación primaria ( clics y visualizaciones) en comunidades activas de usuarios y lectores, en tiempos de crisis, polarización política, desinformación y otras complejidades sociales. La competencia de nuevas plataformas y herramientas como la inteligencia artificial complementan el panorama.

Actualmente “Río Negro” está implementando un mecanismo propio de comentarios a sus notas que le permita fortalecer la comunidad propia y combatir las tendencias negativas, mientras que las nuevas herramientas digitales le permiten recabar valiosa información sobre las preferencias, gustos y tendencias que demandan los lectores habituales y nuevos usuarios para crear nuevos productos informativos.