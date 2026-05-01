Precaución en la Ruta 40: así serán las restricciones de este viernes por el evento deportivo en Siete Lagos

Vialidad Nacional informó que este viernes 1 de mayo la Ruta Nacional 40 presentará restricciones debido a un evento deportivo que se desarrollará en el camino de los Siete Lagos.

Debido a que se trata de un feriado y el inicio de un fin de semana largo, se prevé gran circulación de vehículos por ello solicitan manejar con precaución.

Detalles de las restricciones por el evento deportivo en Siete Lagos

El organismo nacional detalló que por la actividad, se encontrará reducida la calzada en la Ruta Nacional, precisamente en el tramo comprendido entre Cerro Negro (km 2202,5) y San Martin de los Andes.

Las restricciones inciarán a las 10 y se extenderán hasta el mediodía, aproximadamente las 12.

En el lugar se encontrará personal policial asistiendo el tránsito.

Solicitan transitar con extrema precaución, sobre todo porque también «se preveen bajas temperaturas durante la madrugada con posibles nevadas en cotas altas y lluvia en el resto del tramo. Baja adherencia».