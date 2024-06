Mateo Retegui sorprendió con una polémica frase tras su debut con Italia en la Eurocopa: «Me siento…»

Luego de debutar en el triunfo de Italia ante Albania en la Eurocopa 2024, Mateo Retegui generó polémica tras una curiosa declaración que realizó en una entrevista. El ex Boca ya lleva nueve partidos con la Azzurra y marcó cuatro goles.

El delantero argentino, nacionalizado italiano, dio una entrevista en La Gazzetta dello Sport y aseguró que «Yo me siento italiano. Por más que haya vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa«.

El goleador que pasó por Boca, Estudiantes, Talleres y Tigre ingresó en el segundo tiempo en lo que fue el debut de la Selección de Italia en el campeonato continental.

En la previa del encuentro, se lo vio cantando el himno en el banco de suplentes y remarcó que «siempre lo supe, siempre. Lo juro, lo canto bien«.

Actualmente defiende la camiseta de Genoa y ya fue blindado por la Azzurra en marzo de 2023, por lo que y no podrá vestir los colores de la Selección Argentina, que en unos días comenzará la defensa del título en la Copa América 2024 con Lionel Messi a la cabeza.

Mateo Retegui se refirió a Lionel Scaloni y la Selección Argentina

El actual delantero de la Selección de Italia aseguró que no sabía que hubiese pasado si recibía el llamado de la Albiceleste.

Remarcó que «No puedo decir que hubiese hecho si me llamaba Lionel Scaloni porque no me llamó«. Y nuevamente subrayó que Me llamó Roberto Mancini -entrenador de Italia- y no lo pensé, dije que sí«.