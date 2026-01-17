Dakar: Rostan completó su mejor participación y Luciano Benavides se coronó campeón con una épica remontada

Este sábado terminó una nueva edición del Rally Dakar. Fue una jornada de velocidad llena de emociones y dramatismo, que se realizó en la ciudad de Yanbu y consistió de 108 kilómetros de especial y 33 de enlace. La Etapa 13 marcó el cierre de una edición que estuvo compuesta de 7966 kilómetros de pura adrenalina en Arabia Saudita.

Santiago Rostan terminó una nueva travesía en el Dakar. El neuquino finalizó la etapa en la 37° ubicación, con un tiempo de 1h4m11s. Con este registro, permaneció en la 22° posición de la categoría Rally2 y cumplió su mejor participación.

Tras llegar a la línea de meta, expresó su alegría por haber completado su tercer Dakar: «Volver a cruzar la meta después de 13 etapas durísimas es un orgullo que cuesta poner en palabras. El Dakar te exige todo, pero también te devuelve la certeza de que los sueños se persiguen hasta el final«, sentenció. Rostan terminó la edición 2026 con un registro de 61h39m42s. Luego de recibir la medalla de finalización, el piloto de 30 años mostró con orgullo al público la bandera neuquina.

Benavides se quedó con el título

El protagonista de la jornada fue Luciano Benavides, que logró una de las remontadas más épicas del Dakar y se quedó con el título en la categoría principal de Motos, por tan solo 2 segundos, la diferencia más exigua registrada en la historia de la competencia. El salteño logró lo impensado y remontó una ventaja de 3’20» de Ricky Brabec, que comenzó la jornada como líder.

Cuando parecía que la consagración le sería esquiva al argentino, el estadounidense tuvo un error de navegación cuando solo faltaban 7 kilómetros para el final de la prueba. Al ver este increíble error, Benavides aceleró a fondo y se enteró de su victoria al llegar a la meta. El campeón terminó la competencia con un tiempo de 49h0m41s. Luciano logró el título en su noveno intento, y junto a su hermano Kevin son los únicos dos sudamericanos en imponerse en esta categoría.

Tras la coronación, expresó toda su alegría: «Estaba todo casi perdido hasta el final. Faltaban tres kilómetros para la llegada y yo tenía la sensación de que podía ganar, no sé por qué, por más que ya casi Ricky estaba en la meta. Era matemáticamente casi imposible. Dos segundos es un chiste. Creo que era el último pedacito que me faltaba para terminar de cambiar mi carrera».

Triunfo en Challenger y podio en SSV

La alegría de los Benavides fue total. Kevin terminó su primera experiencia en autos con una victoria en la última etapa. El salteño llegó a tres triunfos en esta edición y finalizó en la 7° posición de la general. Nico Cavigliasso y Valentina Pertegarini fueron los mejores argentinos en esta categoría: fueron 5° en la jornada y culminaron en la 3° colocación en el acumulado. La dupla del mendocino Bruno Jacomy y el chileno Lucas del Río terminaron 4° en la sumatoria general.

Además, en Side By Side, Jeremías González y Gonzalo Rinaldi sumaron su sexto podio en esta edición en el último día. Arribaron 3° con un tiempo de 56’46» y mantuvieron la 5° ubicación en la general. Por otro lado, el binomio de Manu Andújar y Andrés Frini finalizaron 9° la última etapa y culminaron 7° en el acumulado.

En Ultimate, la división principal de Autos, Nasser Al-Attiyah se quedó con la victoria. El qatarí no tuvo una buena etapa (terminó 36°), pero aprovechó la ventaja y gritó campeón por sexta vez en su carrera. El podio lo completó el español Nani Roma y el sueco Mattias Ekstrom.

Por último, el argentino Benjamín Pascual terminó en el podio (3° puesto) de la general en Future Mission 1000, la categoría innovadora del Dakar.