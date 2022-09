Alexander Medina, después de la eliminación que sufrió Vélez en la Copa Argentina, reconoció que esta decidido a seguir como entrenador de Vélez. Gentileza.

Alexander Medina, técnico de Vélez, luego de la dura derrota ante Independiente por 2 a 0 en Jujuy que le costó la eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, manifestó su deseo de seguir en su cargo a pesar de estar cuestionado por los aficionados por el mal presente en la Liga Profesional y a pesar de haber llegado a semifinales de la Copa Libertadores.

“Al margen de la dolorosa derrota, el juego no estuvo en ninguno de los rubros. No estuvimos en partido. Independiente nos ganó bien. Nos vamos con bronca por el desarroll y por el resultado. No se tocó el tema de mi continuidad con (Christian) Bassedas ni con el presidente”, aseguró elCácique Medina.

“Perdimos el pasaje a cuartos de final de la Copa Argentina ante un equipo con un buen presente. Nosotros estamos convencidos en el trabajo, en lo que tenemos que hacer para que Vélez realice bien las cosas. Llegamos hace poco más de noventa días, poco tiempo, pocas semanas largas para trabajar. Hay un montón de factores que inciden en el proceso. Mi intención es seguir, sin duda. No hablamos nada con la dirigencia porque estoy convencido, lo mismo que el presidente y el Director Deportivo”.

Más adelante, realizó un balance del trabajo desde su llegada casi sin pretemporada para trabajar con el plantel. “Es un desgaste muy grande el que hicimos. Obviamente queríamos sostener otro tipo de rendimiento, pero no pudimos hacer pretemporada. Llegamos y a los cinco días tuvimos que competir. No son excusas pero sí realidades”, aseguró.

“Cuando perdés se aprende, tenemos muchísimos chicos y tenemos que aprender a ayudarlos a crecer y los más grandes replantearnos que nosotros tenemos que sacar a Vélez adelante. Nos queda el certamen, no podemos estar donde estamos y hay que sacar puntos, terminar lo más adelante posible, tener humildad y amor propio”, Lucas Pratto no buscó excusas después de la eliminación que sufrió Vélez en la Copa Argentina.

Lucas Pratto reconoció que Vélez tiene un plantel con muchos jóvenes, que tienen que aprender y pidió tener humildad. Gentileza.

Medina destacó que “el equipo dio la cara y estuvo presente. Hay que asumir que frente a Independiente en la Copa Argentina, como en otros partidos, no lo hicimos para nada bien. Si los dirigentes deciden que yo no continúe es cosa de ellos. Nosotros estamos convencidos en lo que tenemos que hacer. Lo demás es una situación dirigencial y del director deportivo. Nosotros estamos fuertes en todos los aspectos”.