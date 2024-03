Messi fue elegido en el 11 ideal de la fecha en la MLS: quiénes son los otros argentinos que están

Lionel Messi tuvo una actuación fenomenal en lo que fue el clásico que Inter Miami goleó 5-0 a Orlando City. El capitán de la Selección Argentina facturó por duplicado y fue elegido dentro del equipo ideal de la fecha.

El goleador uruguayo, Luis Suarez, también hizo un doblete este fin de semana en el triunfo de Miami y comparte el ataque del equipo ideal junto a Messi y Paintsil.

Best of the best over the weekend. 🤩



🗞️: https://t.co/cvRlVt2UZh pic.twitter.com/Ob5h05oc4G