Lionel Scaloni lloró en conferencia de prensa y sembró dudas sobre su continuidad: «Cumpliré contrato y después veo»

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa tras la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundo. Ante la prensa el Gringo se mostró profundamente conmovido por la entrega de sus futbolistas, pero las declaraciones más llamativas llegaron cuando se refirió a la continuidad en el cargo.

"LLORÉ TODO LO QUE TENÍA QUE LLORAR EN EL VESTUARIO"



La emoción de Lionel Scaloni en conferencia de prensa. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/avpAm10ozP — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

El entrenador comenzó su análisis haciendo hincapié en el factor que condicionó el tramo decisivo del partido. «Hoy pasaron cosas negativas con el tema de las lesiones en puestos clave que no esperábamos. Tuvimos que cambiar a tres jugadores de cuatro de la defensa«, detalló el DT sobre el enorme rompecabezas táctico que debió resolver sobre la marcha.

«El desgaste ha sido enorme. Estos chicos han llegado de la mejor manera posible y dieron el último esfuerzo. Si no llegás en las mejores condiciones lo podés padecer, pero si había un equipo que podía dejar el partido abierto hasta el final éramos nosotros. Estoy orgulloso de cómo han competido», remarcó.

«En el momento que nos hacen el gol, creo que era el momento en que estábamos sabiendo que íbamos a llegar al final e íbamos a tener alguna. Nos toca la parte triste de no poder ganar, pero hay que levantarse y seguir«, añadió.

"HAY QUE LEVANTARSE Y SEGUIR" 🇦🇷



🗣️ La palabra de Lionel Scaloni tras la derrota de la Selección Argentina. pic.twitter.com/cMqCifqQa8 — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Lionel Scaloni se quebró al hablar de su futuro en la Selección Argentina

El momento de mayor expectativa llegó cuando el priundo Pujato fue consultado sobre los pasos a seguir de cara al próximo ciclo de la Albiceleste y rompío en llanto. «No hablé con Leo (Messi). Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente (Claudio Tapia). Tengo idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo«, lanzó.

No hay palabras para describirlo… ¡EMOCIÓN TOTAL DE SCALONI TRAS LA FINAL DEL MUNDO! ¡Fuertísima imagen!



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«Siento la necesidad de pensar. No sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto. Estoy agradecido por estar en el lugar que estoy, que es soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico y es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo», confesó el DT.

«Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensamos estar. Pero para seguir se necesitan un montón de cosas; sobre todo volver a resetearse y volver a formar».