Messi se enojó con el periodista español Gerard Romero: «Mentís una vez más»

Como pocas veces ocurre, Lionel Messi mostró su fastidio a través de las redes sociales por una información falsa sobre su supuesto partido homenaje en Barcelona.

Desde su cuenta oficial de Instagram, el argentino desmintió una noticia que decía que en la gala del Balón de Oro había pautado una reunión con el presidente del club catalán, Joan Laporta, para organizar el homenaje.

El capitán de la Selección compartió el artículo y comentó: «Mentís.. una vez más». El que difundió la información fue el periodista y streamer español Gerard Romero.

Messi ya tuvo otros cruces con Romero que este año dio indicios de que el jugador podría volver a Barcelona, lo que finalmente no pasó.

Cuando firmó con Inter de Miami, el rosarino lo criticó indirectamente al decir que «hay muchos periodistas que dicen muchas mentiras y quedan retratados y no pasa nada, al día siguiente vuelven a decir otra mentira».

Más allá de estos señalamientos, el propio futbolista dio a entender de que le gustaría tener un reencuentro con los hinchas culés.

«Me encantaría poder despedirme de la gente de otra manera. Creo que quedó una sensación rara cuando me fui. Me merezco poder despedirme de esa gente que tantas alegrías y tristezas hemos compartido en mi carrera. Barcelona es mi casa. Amo al club, a la gente de Barcelona. Si se da, encantado de poder estar», aseguró luego de ganar su octavo Balón de Oro, ayer en París.