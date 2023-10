Lionel Messi es el favorito para ganar su octavo Balón de Oro: minuto a minuto de la gala

A minutos de que comience la gala del Balón de Oro, Lionel Messi parte como el gran favorito para ganar el premio por octava vez, delante de Kylian Mbappé y Erling Haaland, los otros candidatos que completarían el podio.

Su actuación determinante y estelar en el Mundial de Qatar 2022 lo ponen por delante del resto de los nominados en la consideración previa.

Los otros 7 que completan el top 10 son: Kevin De Bruyne, Vinicius, Luka Modric, Julián Álvarez, Victor Osimhen, Rodri y Bernardo Silva.

Al empezar la ceremonia se confirmó que el 10° fue para Luka Modric, el 9° para Bernardo Silva y el 8° para Victor Osimhen.

Messi ya ganó el Balón de Oro en los años: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Es el que más obtuvo en la historia por encima de Cristiano Ronaldo que tiene 5.

Lautaro Martínez quedó en el puesto 20° mientras que Dibu Martínez, que compite en la terna de mejor arquero, se ubicó en el 15°.

El mejor jugador joven de hasta 21 años fue Jude Bellingham. El inglés vive un gran presente en el Real Madrid donde lleva 13 goles en 13 partidos esta temporada.

Mesdames, messieurs, the seven-time winner of the Ballon d'Or… please welcome Lionel Messi and his family! #ballondor pic.twitter.com/2tY22E6AAP