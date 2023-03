Messi: «Siempre soñé con este momento y festejar con ustedes en mi país»

En un discurso ejemplar, Lionel Messi habló para todo el Estadio Monumental y el país después del partido que la Selección Argentina le ganó a Panamá por 2 a 0 en el marco de los festejos por el título en el Mundial de Qatar.

«Primero que nada, darles las gracias a todos por el cariño que venimos recibiendo. Hace tiempo decimos que íbamos a hacer todo lo posible por ganar un Mundial», arrancó el «10».

«Siempre soñé con este momento, con poder festejar con ustedes, poder venir a mi país a levantar una Copa América, una Copa del Mundo. Es lo más grande que hay», expresó el capitán.

"Hoy es un día nuestro, dónde estamos festejando los campeones, pero no quiero olvidarme de todos los compañeros que estuvieron anteriormente, que también hicieron lo posible por ganar la copa" en el monumental habló el capitán Leo Messi. pic.twitter.com/fo3GKn7bq5 — Televisión Pública (@TV_Publica) March 24, 2023

Como buen portador de esa cinta, Messi no se olvidó de sus excompañeros que no pudieron obtener un título en la Selección y estuvieron muy cerca en las finales perdidas.

«No quiero olvidarme de todos los compañeros que pasaron y que también dieron todo por conseguirlo. Se merecen el respeto y el reconocimiento de todo el pueblo argentino», destacó.

«Tuvimos mucho tiempo para volver a ganarla, ojalá no pasen tantos años para que vuelva a suceder otra vez. Quedó demostrado que es muy difícil la Copa del Mundo, depende de muchísimas cosas, no solo de un gran grupo y un gran equipo. A veces por pequeños detalles no se puede conseguir, ahora disfrutemos de la tercera estrella», concluyó ante la ovación del público.

