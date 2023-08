Messi ya juega con el Inter Miami en busca de las semifinales de la Leagues Cup

Lionel Messi intenta llevar a Inter Miami a la semifinal de la Leagues Cup. Su equipo recibe a Charlotte FC por los cuartos de final del certamen que reúne a los equipos de la MLS y la Liga MX.

El partido se juega desde las 21.30 (hora de Argentina) en el estadio DRV PNK y es transmitido por la plataforma Apple TV.

Luego de siete goles y tres asistencias en sus primeros cuatro partidos en el equipo dirigido por Gerardo Martino, la figura del seleccionado campeón del Mundo en Qatar 2022 buscará guiar a Inter Miami a la fase final del torneo organizado por la Concacaf.

En caso de avanzar, el rival será Querétaro o Philadelphia Union y el cruce se jugará el martes 15 de agosto.

Como no podía ser de otra manera, Lionel Messi es titular y capitán en el equipo que dirige Gerardo Martino. Además, Sergio Busquest y Jordi Alba también van desde el arranque en busca de las semifinales del certamen.

