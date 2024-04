Moretti, picante contra Insúa tras su salida de San Lorenzo: «Que le diga a su amigo Lammens…»

El problema entre Rubén Insúa y la dirigencia de San Lorenzo sumó un nuevo capítulo. Tras las declaraciones del extécnico del Ciclón, el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, dio su versión de los hechos y cuestionó al Gallego por sus acusaciones.

La máxima autoridad del azulgrana reveló en Espn los motivos que llevaron al fin de ciclo de Insúa en el club. «Ya desde antes del partido que perdimos contra Boca quería tomar otra determinación. Con Ortigoza lo estábamos respaldando y cuando vimos que ya no había respaldo de los jugadores, no por nada raro sino que no les llegaba el mensaje, entendíamos que era la mejor decisión. Sería muy idiota ver que los resultados no tienen éxito, y no cambiar hablaría mal de mí», planteó.

Y agregó que «Esto es fútbol y es así en todas partes del mundo: ganó cuatro partidos de 18, no ganó ningún partido de visitante y perdió los clásicos. Me parece que los resultados hablan por sí solos. Hablamos con Ortigoza que es la persona que maneja el fútbol profesional y esos índices nos van diciendo que el proyecto estaba llegando a su final, lo respaldamos hasta donde pudimos».

Además, cruzó al Gallego por sus declaraciones sobre el armado del plantel: «Jamás le dije que había 15 millones de dólares para jugadores. De hecho ese es el presupuesto anual ordinario del club, si yo pongo 15 millones de dólares o lo hace la Comisión Directiva, imaginate… Nadie regala plata, no lo podría devolver eso jamás. Es mentira, nunca lo dije ni públicamente, no hay ningún tipo de artículo periodístico donde yo lo haya dicho. Pero fueron indudablemente declaraciones contra mí y yo sé que vienen del lado de Lammens».

Sobre esta situación, detalló cómo se llevó a cabo la negociación para el armado el plantel, un tema que el propio Insúa reveló ante los medios esta semana. «Retuvimos a los 14 jugadores que yo me había comprometido para ir a pelear la Libertadores y trajimos refuerzos todos con el consentimiento de Insúa. Por eso me pareció raro. Cuando nosotros asumimos al plantel le debían cuatro meses y el medio aguinaldo, nosotros nos pusimos al día y con él -se le debían cuatro meses- también. Le triplicamos el salario, le trajimos refuerzos, concentran en hoteles cinco estrellas, sacamos chárters para ir a Ecuador, para ir a Córdoba… Tratamos de que los jugadores estén muy bien. En ese sentido ha cambiado muchísimo desde el 27 de diciembre, por eso me pareció sospechoso y aparte que falta a la verdad«, planteó Moretti.

Por otra parte, el presidente del Ciclón planteó su postura tras conocerse la intención del entrenador para cobrar lo que se le adeuda y la posibilidad de que él lo devuelva cuando hagan el estadio que prometieron. «Yo le diría que le diga a su amigo Lammens que primero ponga los 30 millones de dólares de deuda que dejó y ahí podría pensar yo si tengo ganas de poner la plata que hay que poner. Me parece que si es tan sanlorencista como dice tendría la honestidad intelectual de aceptar la oferta que le hicimos que es muy buena y no hacerle juicio al club. La cancha la vamos a hacer, ojalá que él colabore en el fideicomiso y que ponga plata para construirla. Nosotros la vamos a hacer porque es mi compromiso de campaña», sentenció.