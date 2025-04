Moretti rompió el silencio tras la denuncia de coima: «El dinero es una donación, jamás voy a renunciar»

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, rompió el silencio después del video de la cámara oculta que se conoció anoche en la que se lo ve cobrar una coima.

«Hay que gente que me quiere hacer una cama, ya desde el año pasado me están extorsionando. Me voy a presentar en la Justicia, es un día muy triste para mí, están tratando de manchar mi imagen», aseguró Moretti en una entrevista en TyC Sports.

El presidente del Ciclón señaló que el video «está editado» y que es un daño «personal contra Moretti» y no contra el club.

🔴🔵🗣 "HAY GENTE QUE ME QUIERE HACER UNA CAMA"



Marcelo Moretti habló en exclusiva con TyC Sports y se refirió escándalo por coimas que protagonizó. pic.twitter.com/yFkoHIuQkc — TyC Sports (@TyCSports) April 22, 2025

«El dinero que recibí lo ingresé a tesorería, se trata de una donación. Los dirigentes sabían de esto y de la extorsión. Tengo la conciencia limpia», agregó.

Moretti también apuntó contra la oposición y no descartó que Marcelo Tinelli y Matías Lammens estén involucrados. “Tengo una calentura tremenda. El año pasado quisieron voltearme y no pudieron», afirmó.

🔴🔵🗣 "YO TENGO LA CONCIENCIA LIMPIA, YO NO HICE NADA"



Marcelo Moretti, en exclusiva con TyC Sports, sobre el escándalo por el cobro de coimas. pic.twitter.com/d8Ks02Siug — TyC Sports (@TyCSports) April 22, 2025

Además, el presidente aseguró que no piensa en dejar su cargo. «Jamás voy a renunciar, tengo el apoyo de los dirigentes. San Lorenzo está bien Estoy muy limpio, no hay nada que esconder», expresó.