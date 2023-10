Mundial 2030: por qué Chile no quedó como una de las sedes

Alejandro Domínguez explicó por qué Chile no será sede en el Mundial 2030.

Cuando Conmebol impulsó la organización del Mundial 2030 en Sudamérica la idea era que se juegue en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Por eso hoy fue una sorpresa cuando se supo que el país trasandino no iba a ser una de las sedes.

«En realidad originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile«, rememoró el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez.

«Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla«, continuó el dirigente.

«Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar trabajando en las sedes», aseguró.

En Chile no cayó bien la noticia y aún se preguntan el por qué de la exclusión. Además, deberá jugar las Eliminatorias a diferencia de los tres organizadores que ya están clasificados.

El Mundial 2030 tendrá los tres partidos inaugurales en Uruguay, Paraguay y Argentina con la presentación de las selecciones locales. Luego, el torneo se completará en España, Portugal y Marruecos.