Mundial 2030: Argentina será sede del partido inaugural, el resto se jugará en Europa

Finalmente, esta mañana se dio a conocer que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial 2030, en el cual se celebrarán 100 años de la competencia. El resto de los encuentros, se disputarán en Europa.

Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán los tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo 2030, pero el resto del certamen se realizará en España, Portugal y Marruecos en un hecho sin precedentes.

De esta manera, el seleccionado argentino tendrá su debut en el Mundial 2030 de local con su gente. Lo mismo sucederá con Uruguay y Paraguay, por lo tanto, habrá tres inauguraciones en Sudamérica.

A mediados de junio de este año, Claudio Tapia ya había reforzado la idea de que Argentina, después de 45 años, vuelva a ser sede de la Copa del Mundo.

“El fútbol argentino demostró estar a la altura de organizar algo así en tiempo récord. Creo que lo que pasó con el Sub-20 es una muestra de lo que podemos hacer juntos con Uruguay, Paraguay y Chile en 2030″.

Luego de meses intensos de reuniones y gestiones, esta mañana el mismo presidente de la Conmebol, Alejandro Dominguez realizó el anuncio a través de sus redes sociales.

Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició.



¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario 🏆 — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

A su vez, Chiqui Tapia, el titular de la Asociación de Fútbol Argentino, revolucionó las redes sociales al ratificar la noticia en su cuenta personal.

#MundialCentenario 🏆



Nuestro país tendrá el orgullo de albergar el partido inaugural de @Argentina en el 2030 💪



¡Nos unimos a esta celebración mundialista! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/OePayiRzNI — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 4, 2023

Chile también estaba involucrado inicialmente en este proceso por lograr la sede del 2030, sin embargo, quedó fuera del anuncio de esta mañana. En principio solo se realizaría en Uruguay y Argentina pero luego se amplió el número de países participantes en el Mundial de 32 a 48 y se agregó Paraguay.

«Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, pero eso no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla también. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Nosotros podemos proponer y ellos son los que determinan cómo y qué”, detalló Domínguez.

Noticia en desarrollo….