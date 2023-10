Mundial 2030: postularon al Estadio Único de La Plata como sede para el partido de Argentina

De cara al Mundial 2030 en el que Argentina tendrá su partido inaugural de local, el intendente de La Plata, Julio Alak, le presentó un proyecto al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, para que el estadio Único – Diego Armando Maradona sea sede del encuentro.

En diálogo con un medio radial, Alak confirmó que ya tuvo contactos con el titular de la cartera deportiva y le manifestó sus deseos de que el estadio de su municipio, emplazado en las avenidas 25 y 32 y que viene de ser sede del Mundial Sub 20, vuelva a tener protagonismo.

“Creo que en la ciudad, quizas, tenemos el mejor estadio de la Argentina, el único totalmente techado y en eso fuimos pioneros. Ese estadio permitió que la Selección de fútbol, Los Pumas vengan a jugar acá”, manifestó en diálogo con Radio Provincia.

Por su parte, el intendente recordó que distintos artistas internacionales eligieron el Diego Armando Maradona para su show. «Gracias a este estadio vinieron los Rolling Stones, Coldplay, U2 a La Plata y todos pudieron llegar caminando”.

“Fuimos sede del Mundial Sub20 y en La Plata se jugó la final y vamos a ser sede del Mundial 2030. Si no hubiésemos tenido el estadio, no se lo podríamos haber propuesto a Lammens el jueves cuando me reuní con él”, aseguró Alak al medio radial.

Luego de confirmarse que Argentina organizará uno de los partidos del Mundial 2030 conjuntamente con Uruguay y Paraguay, distintas provincias se ofrecieron como sede para albergar ese partido.

El último caso fue el municipio de Avellaneda. Anteriormente, Córdoba y Santiago del Estero, entre otras, también manifestaron su ofrecimiento. Sin embargo, el estadio que correría con ventaja hasta el momento es el Más Monumental de River.