Mundial Qatar 2022: Acuña respondió bien y solo habrá más cambios si pasa algo nuevo

Después de las salidas de Joaquín Correa y Nicolás González el último jueves, las alarmas de la selección argentina quedaron encendidas con vistas al Mundial de Qatar 2022. Es que Lionel Scaloni dejó en claro que no quiere tener entre los 26 de su nómina a futbolistas que no estén para jugar.

En ese sentido, las dos dudas más importantes fueron Marcos Acuña y Alejandro Gómez. El Huevo había sido titular y salió reemplazado en el partido amistoso contra Emiratos Árabes, pero el Papu ni siquiera estuvo en el banco de los suplentes de la goleada 5 a 0 en Abi Dhabi.

La situación del zurdo de Fiorentina era más conocida, porque de hecho había tenido menos acción en su equipo, Fiorentina, durante el actual semestre. González se lesionó antes de la gira que la selección hizo por Estados Unidos a fines del mes de septiembre y después volvió a sufrir problemas físicos.

Lo de Correa se supo recién en el encuentro del miércoles contra Emiratos, en el que ingresó en el complemento e incluso marcó un gol. Sin embargo, el cuerpo técnico lo vio caminar con dificultad y allí se constató la tendinitis que padece.

Durante el entrenamiento del viernes, tanto Acuña como Gómez fueron exigidos para conocer su real estado físico y ambos respondieron bien. Desde la selección se informó que no habrá más modificaciones en la lista de 26 a menos que ocurra algo extraordinario de acá al lunes, que sería la fecha límite para realizar cambios.

El Huevo padece una pubalgia que lo aqueja desde hace tiempo pero no le impide jugar. De todas maneras, no disputa un encuentro de 90 minutos desde septiembre, un dato más que elocuente sobre su situación. Por su parte, el Papu había sufrido un golpe en su rodilla. Ambos jugadores habían sido desafectados antes de tiempo por Jorge Sampaoli, DT del Sevilla, que no los convocó para los últimos dos partidos de su equipo en la previa del Mundial.

En cuanto a otros jugadores sobre los que trascendió un estado físico «dudoso», como Lautaro Martínez, Cuti Romero y Juan Foyth, no presentaron dificultades.

Argentina debutará en el grupo C el próximo martes a las 7 de la mañana de nuestro país contra Arabia Saudita.