Denuncian que Qatar sobornó a jugadores de Ecuador para que pierdan el primer partido

El partido inaugural del Mundial de Qatar se disputará el próximo domingo a las 13, hora de Argentina, luego de la ceremonia de apertura de la máxima cita del fútbol del planeta. El local enfrentará a Ecuador por el grupo A que completan Países Bajos y Senegal.

Todo lo que ocurre tanto dentro como fuera de la cancha con el Mundial está bajo sospecha desde hace 12 años, cuando la sede fue elegida en medio de sobornos, corrupción y un escándalo que fue el comienzo de lo que se conoció cono «FIFA gate».

A eso se suma el avasallamiento de los Derechos Humanos y las mujeres, en un país donde la cultura musulmana gobierna la escena de la vida cotidiana.

En definitiva, el poder del dinero que ejercen los hombres en Qatar es violento. Ese contexto sirve como caldo de cultivo para versiones y teorías que no necesariamente son ciertas pero que a través de las redes sociales circulan rápidamente.

Sin demasiados tapujos, el periodista Qatarí Amjad Taha informó la supuesta concreción de un soborno por parte de capitales locales a parte de plantel de Ecuador. El objetivo sería que los jugadores que dirige el argentino Gustavo Alfaro se dejen perder en el primer partido del Mundial.

Además, el reportero dio detalles puntuales como que el resultado debía ser 1 a 0 y el tanto debía llegar en el segundo tiempo. El monto que ya habría sido acordado (o pagado) sería de 7,4 millones de dólares para ocho integrantes del plantel.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022