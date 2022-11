Mundial Qatar 2022: la protesta de los alemanes contra FIFA en la previa del partido ante Japón

Por el grupo E del Mundial de Qatar, Alemania le gana a Japón por 1 a 0 con un gol de penal de Gundogan, pero lo más destacado fue la particular protesta que ensayó el equipo teutón a la hora de posar para los fotógrafos en la previa del encuentro.

FIFA prohibió la utilización de un brazalete por parte de los futbolistas. El mismo tenía el objetivo de visibilizar a las disidencias y combatir la discriminación con la sigla «One Love». Sin embargo, la entidad que regula el fútbol en el planeta y encargado de organizar el Mundial, prohibió su uso.

“Con nuestro brazalete de capitán queríamos dar ejemplo de valores que vivimos en la selección: la diversidad y el respeto mutuo. Sea ruidoso junto con otras naciones. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables”, explicó la Federación Alemana en Twitter, y agregó: “Eso debería ser evidente. Pero lamentablemente todavía no lo es. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Prohibirnos la venda es como prohibirnos la boca. Nuestra postura se mantiene”.

Wir wollten mit unserer Kapitänsbinde ein Zeichen setzen für Werte, die wir in der Nationalmannschaft leben: Vielfalt und gegenseitiger Respekt. Gemeinsam mit anderen Nationen laut sein. Es geht dabei nicht um eine politische Botschaft: Menschenrechte sind nicht verhandelbar. 1/2 pic.twitter.com/v9ngfv0ShW — DFB-Team (@DFB_Team) November 23, 2022

Mundial Qatar 2022: Alemania le gana a Japón

Como se esperaba, Alemania dominó a Japón y se puso en ventaja mediante un penal convertido por Ilkay Gundogan, futbolista del Manchester City.

¡GOL DE ALEMANIA! 🇩🇪



Gündogan, de penal, puso el 1 a 0 sobre Japón a los 33 minutos de la primera parte.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/znarn9DMvM — TyC Sports (@TyCSports) November 23, 2022