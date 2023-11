Mundialito Infantil 2024: todo lo que tenés que saber sobre el tradicional evento de fútbol

El tradicional evento que organiza Deportivo Roca tanto para la rama masculina y femenina, tuvo su lanzamiento oficial esta mañana en las instalaciones del Diario Río Negro y desde la organización anticiparon novedades para expandir la actividad.

El fútbol en el verano no tiene descanso. Y es que, miles de niños ya esperan por la 36° edición del Mundialito Infantil de Clubes 2024 que reúne a futbolistas de la región en distintas sedes. Además, también se presentó la 3°edición de la rama femenina.

El acto que se llevó a cabo en Roca, contó con la presencia de autoridades del Deportivo Roca y funcionarios en representación de la municipalidad y provincia.

Durante el acto se confirmó que el torneo se va a jugar del 17 al 28 de enero con la presencia de más de 250 equipos repartidos en nueve categorías de la 2008 a 2017 pero la central será la 2011.

Además, el presidente de la institución contó que la clásica cita en esta oportunidad se disputará en 16 subsedes (cinco más que el año pasado) repartidas en diferentes clubes de Río Negro y Neuquén.

Se realizará la 3° edición del Mundialito Infantil Femenino

Agustina Cacciola, una de las organizadoras de la rama femenina del Mundialito, contó que el evento se desarrollará del 27 al 31 de marzo del 2024.

Se realizará la 3° edición del Mundialito Infantil Femenino. Foto: (Alejandro Carnevale)

La categoría central del certamen será Sub 14, reservada para las jugadoras nacidas en 2010 y 2011. Para la Sub 16, Sub 14 y Sub 12 el torneo será competitivo, mientras que para las Sub 10 y Sub 8, será recreativo.

Se planifica un Mundialito para personas con discapacidad

Además de la presencia de las autoridades, en la presentación estuvo Iñaki Menna, el arquero del equipo integrado de Deportivo Roca que fue citado a la Selección Argentina con Síndrome de down.

En este marco de presentación, el presidente Fernándo Merino, anunció que se trabajará en la organización de un Mundialito para personas con discapacidad.

«Creemos que de esa manera esta cubierta toda el área futbolistica organizada por Deportivo Roca. Tenemos un gran reconocimiento a nivel nacional y gran presencia con el departamento social. Por eso¨, estamos trabajando para ponerle fecha», anticipó.

Escuchá a Fernándo Merino, presidente del Club Social y Deportivo Roca, en «Entre Redes» por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.