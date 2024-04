Nacho Rodríguez, el jugador de Boca que la rompe en Reserva y podría debutar en la Sudamericana

Nacho Rodríguez marcó en para Boca en las finales de la Libertadores Sub 20.

Con un equipo alternativo, Boca iniciará su camino en la Copa Sudamericana ante Nacional Potosí de Bolivia y Diego Martíez podría darle minutos a Nacho Rodríguez, la joven promesa nacida en Mataderos, con ciudadanía uruguaya, que tiene cómo ídolo a Luis Suárez.

La convocatoria para el certamen se destacó por la inclusión de muchos jóvenes y la ausencia de varios referentes porque el Xeneize está en medio de la definición de la Copa de la Liga Profesional, donde no puede ceder terreno si quiere clasificarse a los cuartos de final.

Entre los nombres de Boca, suena Ignacio Rodríguez, jugador que en su paso por la Cuarta División hizo números espectaculares: 14 goles en 11 partidos.

Con 19 años, el jugador ganó una Intercontinental Sub 20 y una Copa Libertadores Sub 20, con doblete incluido ante Independiente del Valle. Este año, si bien Boca no pudo coronarse de vuelta, Nacho volvió a convertir en la final, esta vez ante Flamengo.

En su gemelo derecho lleva un recuerdo del día en que le anotó los dos goles indispensables al equipo ecuatoriano y, junto a la Copa, se tatuó «44» y «48», minutos en los que sentenció el título para el elenco azul y oro.

Con su incorporación, se suma a la lista de jóvenes que ya integran Leandro Brey, Sebastián Díaz Robles, Lautaro Di Lollo, Aaron Anselmino, Ariel Molas, Román Rodríguez, Milton Delgado, Mauricio Benítez, Julián Ceballos e Iker Zufiaurre.