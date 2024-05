Nano Sánchez, DT del San Patricio líder de Lifune: «No es fácil este momento pero a la vez es lindo»

Después de ser escolta casi todo el torneo, San Patricio del Chañar trepó a la cima del Apertura de Lifune a dos fechas del final tras el triunfo ante San Lorenzo y el empate de Don Bosco frente a Maronese.

En diálogo con «Subite al Podio» de RN Radio (de lunes a viernes de 17:30 a 19), el entrenador del Santo, Ignacio Nano Sánchez, repasó el presente del equipo y la ilusión de ser campeón por primera vez en la historia del club.

«Estábamos con ansías de que esto suceda, hace tanto venían peleando los chicos y necesitaban estar en esta situación», expresó el DT sobre el hecho de quedar punteros.

«Con Don Bosco nos enfrentamos la primera fecha y empatamos. Nos habíamos puesto el objetivo de no perder puntos al ser un torneo corto. Pero igual nos dimos cuenta que era un punto importante. Ellos venían de jugar la final de Copa Neuquén, se sabía que iban a dar pelea y que de locales iban a ganar casi siempre», recordó.

Con la victoria ante San Lorenzo y el empate de los zapalinos con Maronese, los del Chañar quedaron un punto arriba y dependen de sí mismos a dos fechas del final del torneo.

«La semana pasada fue difícil. Intenté que los chicos no piensen tanto en lo que podía pasar en el otro partido. San Lorenzo es un equipo muy aguerrido. Nos faltaron ideas, capaz por las ansías de ganarlo, queríamos terminar la jugada antes de empezarla. Por suerte tengo muy buenas individualidades y sacamos adelante un partido importantísimo«, destacó Sánchez.

«Intento que los jugadores no piensen más allá del entrenamiento de cada día. Nos enfocamos en Rincón que tiene un plantel de Federal A más allá de que en Lifune no juegue con sus titulares. Eso no quita que sepamos con quién juega Don Bosco. No es fácil estar en este momento pero a la vez es lindo», agregó.

Nano se hizo cargo del equipo en el cierre de 2023 y fue ratificado para 2024, dos años después de su retiro como futbolista en este mismo club.

«Me encontré un plantel mucho más maduro del que había cuando me retiré. Siempre nos faltaba un poco para conformar un grupo fuerte, por que venían muchos jugadores de afuera. Muchos ya se quedaron, trabajan acá formaron familias y tomaron la ciudad como hogar, eso fortaleció el grupo. Son súper profesionales, muchos trabajan hasta las 6 de la tarde y a las 8 vienen a entrenar como si estuvieran cero kilómetro», valoró.

Con 27 goles en 9 partidos (promedio de 3 por encuentro), San Patricio es el equipo más goleador del campeonato. «Intento que la mayoría de los jugadores que están en el campo sean de buen pie, que sean inteligentes y a la vez que todos lleguen al área. Partiendo de la base de que tengo buenos jugadores, es que puedo plasmar las ideas que se me ocurren, cuando tenés un equipo más limitado te cuesta. Este equipo está acostumbrado a atacar, entonces solamente lo trabajo para que vayamos de forma equilibrada, nada más», describió.

El Santo visitará a Rincón el próximo domingo y cerrará la última fecha contra Alianza en su cancha mientras que Don Bosco será local de Petrolero y visitará a Pacífico en el cierre.

Escuchá a Nano Sánchez en «Subite al Podio» de RN Radio

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).