Néstor Mingot se convirtió en el nuevo presidente de Lifune

Lifune comenzó hoy una nueva era dirigencial a partir de la asamblea que eligió a Néstor Mingot como presidente de la Liga.

La lista que encabezó el dirigente de Centenario fue la única que se presentó y no fue necesario que los clubes voten.

Con el apoyo de la mayoría de los clubes, la lista opositora tuvo el camino allanado. El presidente hasta hoy, Luis Sánchez, decidió no presentarse y tampoco lo hicieron titulares de las instituciones que lo apoyaron hasta último momento.

El nuevo presidente estará acompañado en la comisión directiva por Ariel Koon de Confluencia (vicepresidente 1°), Juan Gutiérrez de Atlético Neuquén (vice 2°), Fabián Godoy (secretario), Ana de Vicente de Patagonia (tesorera), Nicolás Campos de Pacífico (pro secretario), Juan Martín Sosa (pro tesorero) y los vocales Aníbal «Nito» Villalba (Rincón), Jorge Badilla, Omar Vielma y Luis Gómez.

Otro de los puntos que se debatió en asamblea fue el de los balances adeudados y los clubes votaron por no aprobarlos, lo que derivaría en una auditoría.

Ariel Koon: «Queremos terminar con las divisiones en la Liga»

El flamante vicepresidente primero de Lifune, Ariel Koon, habló sobre lo que ocurrió en la asamblea en diálogo con Río Negro.

«A partir de ahora vamos a trabajar en el reordenamiento del torneo y el proyecto que queremos plasmar. Después de la asamblea hicimos una reunión de la que participaron todos los clubes. Se habló de terminar con las divisiones y tener una liga nueva, trabajando en conjunto para que salga adelante», expresó el titular de Confluencia.

«Ya tomamos posesión del edificio, no hubo nadie del oficialismo que haga el traspaso. Mañana vamos a venir con una escribana a hacer el inventario. La proclamación la hizo Personas Jurídicas y ya estamos en gestión», agregó.

Sobre la no aprobación de los balances, expresó que «la postura fue no ser obsecuentes con una situación que creemos irregular, los balances tienen muchas inconsistencias, no podíamos validar eso».

Además, contó que algunos clubes votaron por aprobarlo y que la nueva comisión directiva dio libertad y no llamó a votar en bloque de manera unificada.

«Tenemos que hacer una auditoría para ver que pasó con la documentación y el dinero, será un proceso largo», indicó Koon en ese sentido.