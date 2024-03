Newell’s y San Lorenzo empataron en un partidazo por la Copa de la Liga Profesional

Newell’s y San Lorenzo igualaron 2-2 en el Estadio Marcelo Bielsa por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional. El elenco de Mauricio Larriera abrió el marcador pero los de Insúa lo dieron vuelta y no lo pudieron mantener.

A los 31 del primer tiempo, la Leptra rompió el cero a través de un centro de Armando Méndez y cabezazo de Francisco González que dejó parado a Facundo Altamirano.

Cinco minutos más tarde, Adam Bareiro igualó el encuentro tras empujar al arco un centro bajo desde la izquierda y el gol fue convalidado a pesar que todo Newell’s reclamó una supuesta falta a Ian Glavinovich en la previa.

A los 43′, el Ciclón armó una tremenda jugada que terminó en gol. Cristian Ferreira metió la pelota al segundo palo para Agustín Giay, quien de primera la tiró al centro del área y encontró el cabezazo goleador de Bareiro.

Todo era alegría para la visita pero unos pocos minutos, ya que a los 49′, Víctor Velázquez aprovechó una mala salida de Altamirano y, también de cabeza, puso el 2-2 antes del final del primer tiempo.

Para el complemento no se guardaron nada, pero terminaron en una igualdad que no le sirve a ninguno ya que no se pudieron acercar a los primeros puestos.

En la novena fecha, Newell’s se enfrentará a Tigre mientras que San Lorenzo, será local de Godoy Cruz.

Con información de TyC