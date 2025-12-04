Pacífico se consagró en el femenino de Lifune y cerró un año brillante

Pacífico demostró una vez más su poderío en el femenino y se quedó con el título en el Oficial de Lifune ante Confluencia para cerrar un 2025 espectacular.

Las Decanas se impusieron 3 a 1 como locales y liquidaron el global por 6 a 3 tras el 3 a 2 a favor en la ida. Los goles fueron Manuela Alemán, Emma Condorelli y Juanita Pedrero. Anabella Pérez anotó el descuento para las visitantes.

Este es el octavo título de Pacífico a nivel local en el femenino y el segundo de este año en Lifune ya que también festejaron en la Copa Neuquén.

Además, fueron las campeonas patagónicas en la Copa Federal. Eso les valió la clasificación a la instancia nacional donde cayeron por penales con Independiente Ridavadia de Mendoza.

A su vez, sacaron boleto para el cuadro final que se jugará el año que viene en el predio de AFA en Ezeiza y del que participan ocho equipos de primera división.