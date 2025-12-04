San Patricio perdió con Petrolero, lo pasó Independiente y arde la pelea en Lifune
Con la derrota de San Patricio ante Petrolero, Independiente quedó puntero a tres fechas del final del Oficial de Lifune.
La pelea por el título en el Oficial de Lifune está que arde con cuatro equipos separados por cuatro puntos a falta de tres fechas para el final del torneo.
Independiente de Neuquén ganó un partido clave ante Don Bosco por 3 a 0 como local con goles de Julián Martín, Hernán Azaguate, y Leopoldo Luque.
Con esa victoria, el Rojo quedó como único líder con 36 puntos y depende de sí mismo para ser campeón. Buscará su segundo título del año tras ganar la Copa Neuquén.
El cambio de mando se dio por la derrota de San Patricio del Chañar que cayó 3 a 2 con Petrolero en Plaza Huincul en un partido que ganaba 2 a 0.
El Santo se adelantó con tantos de Alfredo Armoa y Martín Cáceres pero el local lo dio vuelta mediante Tomás Dermit, Alejandro Maldonado y Franco Fernández.
Los del Chañar quedaron escoltas con 35 puntos, a uno de Independiente. Deportivo Rincón también tiene 35 pero se le descontarán tres al finalizar el campeonato.
El que también se prendió es Alianza que llegó a 32 puntos y tiene un partido menos. El Gallo venció 2 a 1 a Patagonia el martes con goles de Braian Gonzalez y Alejandro Diaz.
Hoy jugará el partido pendiente con San Lorenzo desde las 21 en Cutral Co. Si suma de a tres, quedará con 35 a uno del puntero Independiente.
Alianza, San Patricio y Rincón se tienen que enfrentar entre sí en las fechas restantes. Al Rojo le queda Unión Vecinal, Maronese y Pacífico.
