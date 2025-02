¿Palito para Lionel Messi? Revelaron la dura crítica de Marcelo Bielsa a la MLS

En Uruguay ya comenzaron a palpita la primera doble fecha FIFA del año. En ese sentido, hay una gran expectativa de que Marcelo Bielsa vuelva a ser protagonista con la Celeste. Justamente antes del cruce con la Selección Argentina, se conoció una picante opinión del Loco que podría ir dirigida para Lionel Messi.

La Selección de Uruguay está cada vez más cerca de lograr su clasificación al Mundial 2026, pero no tendrá cruces sencillos en esta temporada. Por lo que Marcelo Bielsa ya comenzó a preparar su lista de convocados con algunas novedades. Una de ellas sería Cristian Olivera.

El delantero de 23 años, que se incorporó a Gremio en este último mercado de pases, mantuvo una entrevista con Punto Penal y reveló la incidencia que tuvo Bielsa en su pases.

«En su momento, cuando estaba en la Sub-23, me dijo que debía salir de Los Ángeles porque no era una liga adecuada para mí«, comenzó Olivera. Y después dio una confesión que generó polémica.

La dura crítica de Marcelo Bielsa a la MLS

«Hablando mal, me dijo que la MLS achancha a los jugadores. Yo también lo sentí así, me faltaba ritmo. Me di cuenta que era la liga», reveló el exdelantero de LAFC. En ese sentido, cerró: «Ahora, con el fútbol brasileño, que se juega cada tres días, es hermoso».

De esta forma, Olivera dio a conocer el pensamiento de Bielsa sobre el torneo de Estados Unidos. Más allá de que no hizo una mención puntual, generó polémica por la presencia de Lionel Messi en Inter Miami

«De la MLS es muy difícil aprender cosas porque se juega cada una semana. Los entrenamientos son cortos«, concluyó el atacante de 22 años.